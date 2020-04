SMITTESTOPP: Folkehelseinstituttets nye app skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av coronaviruset. Foto: Heiko Junge

Steile fronter om smittesporingsapp

Noen advarer sterkt mot den nye appen, andre tror den ikke kommer til å funke mens myndighetene bedyrer at den ikke skal brukes til å kontrollere enkeltpersoner.

Samtidig påpekes det at utviklerne bak Smittestopp-appen har jobbet under et enormt tidspress og at det er en viktig oppgave å hindre smitte og dødsfall samt bidra til at samfunnet kommer tilbake i normal gjenge.

– Ekstrem polarisering

– Jeg kan ikke huske sist jeg mottok så mange personkarakteristikker og usaklige argumenter på Twitter og i andre kanaler. Jeg er fascinert av den ekstreme polariseringen, sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim til VG.

Han har selv lastet ned appen selv om han mener den har mangler.

– Det er problemer med «Smittestopp», det er ikke tvil om det. Men den er utviklet i løpet av fryktelig kort tid. Jeg anbefaler folk å bruke den og ønsker at den skal kunne være til nytte, men samtidig tror jeg at den vil feile spektakulært. Jeg tror ikke at så mange mennesker faktisk kommer til å installere den, registrere seg og bruke den riktig, mener Thorsheim.

En av de største innvendingene til Johannes Brodwall, sjefprogrammerer hos Sopra Steria, er at anonymiseringsprosessen ennå ikke er ferdigstilt.

– Jeg mener man burde man ha ventet med å samle inn posisjonsdata til den jobben var ferdig, sier Brodwall som selv har lastet ned appen men skrudd av GPS-sporing.

– Sensitive data

Han reagerer også på at man i den såkalte DPIA (data privacy impact assessment) ikke har vurdert risikoen ved at noen stjeler posisjonsdata.

– Risikoen for at noen stjeler posisjonsdatene er ikke nevnt på listen. Det er min aller største bekymring, sier Brodwall og viser til EUs Personvernråd (EDPB) som mener at smittesporingsapper som samler inn posisjonsdata opererer i strid med prinsippet om dataminimering.

– Å gjøre dette vil også skape store sikkerhets- og personvernrisikoer, skriver EDPB i et brev den 14. april.

– Jeg synes ikke de har dokumentert godt nok hvordan de sikrer posisjonsopplysningene og det er per definisjon veldig sensitive data, sier Brodwall.

I personvernanalysen av den norske smittesporingsappen frarådes folk som bor på hemmelig adresse mot å laste den ned.

Men Brodwall roser også utviklerne som har fått stablet appen på bena.

– Intuitivt håper jeg at den kan hjelpe oss å få normale liv igjen.

Samtidig, påpeker han, handler det hele om tillit.

– En forutsetning for at den kommer til å virke er at folk installerer appen og hvis de skal gjøre det må de ha tillit til at den er laget på en god måte. Der har man fortsatt et godt stykke gå, sier Brodwall.

NHO anbefaler imidlertid appen og mener at nordmenn burde ha tillit til den når Datatilsynet også har vært positive.

Hvorfor Irland?

Per Thorsheim stiller også spørsmål ved hvorfor dataene lastes inn i en sky-løsning på servere som står i Irland og ikke i Norge.

– Det handlet ikke om kostnader. Det har vært viktig for oss å ha lagring innenfor EU/EØS regionen, og valget om Irland er basert på funksjonalitet og kapasitet, nødvendige komponenter var tilgjengelige i Irland og ikke i Norge, skriver Gun Peggy Knudsen, fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), i en e-post til VG.

Hun legger til at løsningen vil kunne flyttes fra Irland til Norge når nødvendig funksjonalitet er på plass her hjemme.

FHI opplyser at dataene ikke skal brukes til å kontrollere om smittede overholder isolasjonen.

– Det sies at appen ikke skal være personidentifiserende, men siden de fleste av oss nå omgås veldig få personer utenom den nærmeste familie vil det neppe være vanskelig å huske hvem man har opphold seg 15 minutter sammen med. Bidrar ikke appen dermed til å avsløre sensitiv helseinformasjon?

– Vi kommer ikke til å gi informasjon om hvem som er smittet. Men vi kan ikke utelukke helt at noen vil forstå hvem man har vært i kontakt med, dette er omtalt i personvernerklæringen. Dette vil være tilsvarende for den manuelle smittesporingen som pågår i dag, skriver Knudsen.

Advarer mot nedlastning

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp, er sterkt kritisk til appen.

– Jeg vil advare folk sterkt mot å laste den appen, i hvert fall før du har lest alle betingelsene som er knyttet til det for den innfører altså en total overvåkning av befolkningen vår, sier hun til NRK «Politisk kvarter».

Hun mistenker ikke regjeringen for å ha andre intensjoner enn å sikre en bedre smittesporing.

– Jeg er bekymret for informasjon på avveie. Dessverre har staten Norge ved flere anledninger vist at de ikke er i stand til å bevare sensitiv personvern informasjon, sier Bruun-Gundersen og viser til dataangrepet mot Helse Sør-Øst i 2018 som førte til at pasientinformasjon om nesten tre millioner nordmenn potensielt kan ha kommet på avveie.

I samme åndedrett nevner hun at personopplysninger om mange tusen ansatte i Skatteetaten kom på avveie på tampen av fjoråret.

– Jeg er bekymret for at denne informasjon blir rett og slett for fristende for andre aktører å skaffe, sier Bruun-Gundersen til NRK

Helseminister Bent Høie, som også deltok i «Politisk kvarter», mener befolkningen slett ikke blir overvåket gjennom appen siden dataene blir kryptert og analysert på aggregert nivå.

– Denne appen skal faktisk være med å gi oss mer frihet tilbake igjen og det er ikke overvåkning av den enkelte, sier Høie som mener Bruun-Gundersens ordvalg skaper unødvendig frykt.

Det er frivillig å laste ned «Smittestopp», og du kan selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim tror ikke at appen vil ha den store effekten som FHI og myndighetene håper på.

– Jeg tror appen vil gi en falsk trygghet for veldig mange og skremme en lang rekke mennesker til å tro de har fått Covid-19 og så er det falsk alarm. Men i mangel av noe bedre er jeg villig til å forsøke, sier han.

