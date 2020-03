ENIGE: Kari Elisabeth Kaski bekrefter at partiene har samlet seg om nye løsninger for næringslivet. Foto: Tore Kristiansen

Enighet om krisepakke: Kommunene kan sette folk i arbeid

Regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget er enige om en tredje krisepakke for å avdempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset. Men beløpet er ikke klart ennå, ifølge VGs opplysninger.

Flere kilder bekrefter overfor VG at partiene på Stortinget ble enige i natt om den tredje krisepakken.

– Det er enighet. Det vil bli pressekonferanse rundt lunsjtider, vi må formelt sett avgi innholdet i finanskomiteen før vi kan presentere detaljene, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talskvinne.

Ifølge VGs opplysninger vil kommunene nå få en garanti for inntektsbortfall fra Stortinget. Det betyr at kommunene skal kunne fortsette å handle varer og tjenester, og slippe å trekke ned sin aktivitet i frykt for inntektssvikt.

Beløpet kommunene får fra Stortinget i denne omgang er mindre enn 10 milliarder kroner, men flere kilder sier til VG at dette bare er en start.

Forhandlingene i Stortinget i helgen vært før på bakgrunn av krisepakken som regjeringen la fram fredag.

Listhaug: Kunne ha stoppet opp

Frps nestleder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor det hastet med å gi kommunene intektssikring:

– VI fikk rapporter om at kommunene stoppet med innkjøp fra private aktører. Det viktigste er at kommunene ikke stopper opp, men samtidig at de må legge seg på en nøktern linje, sier Listhaug til VG tirsdag morgen.

Kommunene vil også få et klart signal om at de må starte opp aktivitet som kan sette folk i arbeid snarest mulig, det som ofte kalles motkonjunktur-tiltak.



SV: Sosial pakke

Kari Elisabeth Kaski sier at det var viktig for SV å sikre en mer sosial pakke.

– Det innebærer inntektssikring for flere, blant annet studenter som sliter med å betale husleien sin. Vi har også vært opptatt av å få til konkrete klimaprosjekter for å få i gang aktiviteten i norsk økonomi og omstille Norge for fremtiden, sier Kaski.

– Vi har også vært opptatt av penger på bordet for kommunene, legger hun til.

Krisestøtte til frisører

Coronakrisepakken som behandles i Stortinget tirsdag, sikrer kontantstøtte til frisører og andre som gikk fra 100 til 0 i omsetning, får VG bekreftet.

Men hvor mye de får dekket av faste kostnader, er ikke bestemt nå. Det er utsatt til proposisjonen som kommer til helgen, ifølge VGs opplysninger.

Det skal også gjelde kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen, altså dem som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt steng.

VG får også opplyst at Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart, doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner, og legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest i revidert budsjett i vår. Blant annet skal regjeringen komme tilbake i revidert med forslag til nye klimatiltak på sokkelen.

Fangst og lagring av CO₂ skal på plass i statsbudsjettet, men det skal ikke være tatt stilling om det skal satses på ett eller to anlegg.

VG får også opplyst at at partiene er enige om å omgjøre en milliard av det utvidede lånet som skulle gis til studentene til stipend.

– Vi har fått gjennomslag for pakken regjeringen la frem, nemlig å gi en form for kontantstøtte til de bedriftene som mistet inntekten sin nærmest over natten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK før han fortsetter:

– Det er det viktigste vi gjennomfører. Det er mange små bedrifter og ansatte som kjemper en innbitt kamp for å redde arbeidsplassene sine.

Fornøyd med krisepakken

I Politisk kvarter sier AP-leder Jonas Gahr Støre at han er fornøyd med pakken Stortinget har blitt enige om.

– Vi i Ap er fornøyd med at vi har fått veldig konkrete tiltak som betyr noe for tryggheten til folk.

– Jeg tror dette er sterke tiltak som vi har klart å gjøre noe som virkelig betyr noe for de mest utsatte folk og bedrifter i denne situasjonen.

Det er også enighet om en omfattende vedlikeholdspakke på vei, bane, rassikring og en rekke småprosjekter som skal sikre kontrakter til små norske entreprenører. Det skal også settes av midler til CCS-oppstart, vil også sikre norske kontrakter og industri, og det kommer en kompetansepakke med midler

– Det blir en maraton som vi er inne i, men jeg mener tiltakene vi har satt på plass er riktige, sier finansminister Sanner.

