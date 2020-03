ENIGE: Kari Elisabeth Kaski bekrefter at partiene har samlet seg om nye løsninger for næringslivet. Foto: Tore Kristiansen

Enighet om krisepakke

Regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget er enige om en tredje krisepakke for å avdempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.

Det bekrefter SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski overfor VG.

– Det er enighet. Det vil bli pressekonferanse rundt lunsjtider, vi må formelt sett avgi innholdet i finanskomiteen før vi kan presentere detaljene, sier hun.

Hun sier det for SV har vært viktig å sikre en mer sosial pakke.

– Det innebærer inntektssikring for flere, blant annet studenter som sliter med å betale husleien si. Vi har også vært opptatt av å få til konkrete klimaprosjekter for å få i gang aktiviteten i norsk økonomi og omstille Norge for fremtiden, sier Kaski.

– Vi har også vært opptatt av penger på bordet for kommunene, legger hun til.

NRK erfarer at det er snakk om fem milliarder kroner til kommunene for å dempe virkningene av coronaepidemien. En av disse milliardene skal gå til fylkeskommunene.

I Politisk kvarter sier AP-leder Jonas Gahr Støre at han er fornøyd med pakken Stortinget har blitt enige om.

– Vi i Ap er fornøyd med at vi har fått veldig konkrete tiltak som betyr noe for tryggheten til folk.

Krisestøtte til frisører

Coronakrisepakken som behandles i Stortinget tirsdag, sikrer kontantstøtte til frisører og andre som gikk fra 100 til 0 i omsetning, får VG bekreftet.

Men hvor mye de får dekket av faste kostnader, er ikke bestemt nå. Det er utsatt til proposisjonen som kommer til helgen, ifølge VGs opplysninger.

Det skal også gjelde kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen, altså dem som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt steng.

VG får også opplyst at stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart, doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner, og legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest i revidert budsjett i vår. Blant annet skal regjeringa komme tilbake i revidert med forslag til nye klimatiltak på sokkelen.

Fangst og lagring av CO2 skal på plass i statsbudsjettet, men det skal ikke være tatt stilling om det skal satses på ett eller to anlegg.

Publisert: 31.03.20 kl. 08:26

