– NASJONALT ANSVAR: Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at Alarmsentralen sin nye chat-funksjon for barn som blir utsatt for overgrep i hjemmet skal bli en permanent ordning. Arkivfoto. Foto: Frode Hansen

Mener døgnåpen chat bør bli permanent

I påsken har det blitt opprettet en døgnåpen chat som en del av Alarmtelefonen for barn og unge. Inga Marte Thorkildsen (SV) mener det ikke holder å kun ha tilbudet i en uke.

Nasjonalt melder 4 av 10 barnevernskontor at de får inn færre bekymringsmeldinger nå enn vanlig. Av bydelene i Oslo melder 9 av 14 at de får færre henvendelser enn vanlig, ifølge barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Noen barn kan være redde for å ta kontakt når andre familiemedlemmer er våkne, og da kan det eneste alternativet være å søke hjelp når de sover, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun sier at barna som er i krise vil fortsette å være det også etter påsken.

VIL NÅ FLERE: Younas Mohammad-Roe, leder for Barnevernvakten i Oslo, sier de har kapasitet til å hjelpe de som trenger det, og håper at flere vil ta kontakt. Foto: Frode Hansen

– Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse barna som nå er satt i en dobbel krise. Dette gjelder særlig de store barna som ikke kan gå tilbake på skolen.

Younas Mohammad-Roe, leder for Barnevernvakten i Oslo, sier at de lenge har hatt et ønske å få på plass en chat-funksjon.

– Det er naturlig å jobbe opp mot barn på chat i stedet for telefon. De ringer mindre, og det er viktig at vi gjør alt vi kan for å nå så mange som mulig. Man kan også være anonym, sier Mohammad-Roe.

Vil bli avgjort etter påske

Ifølge Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil det bli avgjort hvorvidt chat-funksjonen vil fortsette videre etter påske.

VIL EVALUERE ETTER PÅSKE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier det blir bestemt om chat-funksjonen vil fortsette etter påske. Foto: Terje Bringedal

– Mange barn er nå isolert og møter ikke venner eller trygge voksne i skolen, barnehagen eller på fritidsaktiviteter. Det å kun leve hjemme med en familie som sliter, eller der barna blir utsatt for vold og overgrep, gjør det ekstra viktig at vi klarer å hjelpe de sårbare barna og familiene. Chat-funksjonen vil i første omgang være åpen 24 timer i døgnet til over påske. Da vil vi evaluere pågangen og fastsette driften fremover, skriver Ropstad i en SMS til VG.

Kan hjelpe de som trenger det

Mohammad-Roe understreker at de som henvender seg og trenger hjelp, fortsatt vil få det til tross for nye corona-regler.

– Vi drar fremdeles på hjemmebesøk til de mest sårbare, selv om tilnærmingen har endret seg noe. Vi bruker smittevernutstyr om det gjelder familier med smitte, og vi har nok bemanning.

– Hva skal man gjøre om man har det vanskelig hjemme eller er bekymret for et barn?

– Først og fremst gjelder det å kontakte en voksen som man er trygg på. Det kan være utfordrende i disse dager, men det er lav terskel for å ta kontakt på telefon eller chat. Det kan hvem som helst gjøre om man er bekymra og trenger å drøfte det med noen, sier Mohammad-Roe.

