VAR INNLAGT: Mannen som døde 20. februar var innlagt på sykehus med coronavirus.

49-åring døde etter coronasmitte: – Han var en normalt frisk og sprek mann

Ett av Norges yngste coronaofre var en 49 år gammel mann. Han hadde ingen underliggende sykdommer, forteller familien til VG.

De yngste ofrene for coronaviruset i Norge er to menn og én kvinne i alderen 40–49 år. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI).

VG har vært i kontakt med familien til en av de avdøde mennene. Han døde 20. april på sykehus, 49 år gammel, og etterlater seg kone og barn.

– Vi kan opplyse om at han ikke var i risikogruppe, han hadde ingen kjente underliggende sykdommer. Han var en normalt frisk og sprek mann, sier familien.

Familien opplyser til VG at leger ved sykehuset har bekreftet at mannen ikke hadde underliggende sykdommer. VG har ikke hatt tilgang til mannens helsejournal.

«I utgangspunktet helt frisk»

VG kjenner identiteten til avdøde. Familien ønsker ikke at han skal navngis, men de ønsker å bidra med informasjon om coronaviruset:

– Det som er et viktig perspektiv er at folk forstår at viruset kan ramme hardt og kan være dødelig for alle, ikke bare eldre og personer som har sykdom eller er i risiko. Derfor tenker vi at det er viktig å opplyse om at han var i utgangspunktet helt frisk, sier familien.

FHI: Viktig at folk er klar over dette

Frode Forland, fagdirektør i FHI og spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, synes det er bra at familien går ut og advarer mot at coronaviruset kan ramme hardt og uventet.

– Det er viktig at folk er klar over at det kan skje. Corona er ikke en ufarlig sykdom. Den kan ramme alle. Derfor må vi holde smitteverntiltakene ved like og ikke slappe av på det, sier Forland til VG.

Han forteller at FHI har vært opptatt av å kommunisere at også yngre mennesker kan bli alvorlig syke av coronaviruset, og at de må oppsøke helsehjelp hvis de føler seg dårlige.

– Vi må være forberedt på at mennesker kan dø, også i yngre voksen alder. Globalt er det blitt rapportert noen dødsfall blant middelaldrende i 40-årene, sier Forland.

«KAN RAMME ALLE»: Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, påpeker at coronaviruset kan ramme alle. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Men fagdirektøren vil understreke at det fortsatt er slik at de aller fleste som dør av corona er eldre mennesker.

I Norge har totalt 209 personer mistet livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset, viser VGs oppdaterte oversikt.

Dette er alderen på de døde (FHIs oversikt torsdag):

For dem over 80 år er dødeligheten for covid-19 mellom 10–15 prosent, ifølge publiserte tall fra flere land, som norske helsemyndigheter viser til. Dødeligheten faller markant ved lavere alder.

Dødeligheten er størst hos dem med underliggende sykdommer, som hjertesykdom og kronisk lungesykdom. Diabetes, fedme, langtkommen kreft og immunsviktsykdom kan også være faktorer som gir økt risiko, ifølge FHI.

Flere helt friske har mistet livet

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, sier at dødsfall blant voksne under 50 år er «svært sjelden, men det forekommer.»

– Ettersom stadig flere blir smittet vil vi nok dessverre kunne se flere dødsfall blant yngre aldersgrupper også i Norge, sier Nakstad.

UKJENT ÅRSAK: Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, sier vi ikke helt vet hvorfor noen som er friske fra før likevel blir alvorlig syke av corona. Foto: Line Møller, VG

– Har noen dødd av corona i Norge uten å ha underliggende sykdommer?

– Også mennesker uten underliggende erkjent sykdom har blitt alvorlig syke og havnet på intensivavdeling i Norge. De aller fleste av disse har overlevd, etter det vi vet i dag, svarer helsedirektøren, og legger til:

– Vi har imidlertid flere eksempler fra utlandet på at antatt helt friske personer har mistet livet som følge av covid-19. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor noen blir alvorlig syke og andre ikke. I en situasjon med snart tre millioner registrerte smittetilfeller i verden, og store mørketall, vil vi nok dessverre kunne se flere eksempler på dette i månedene fremover.

BER FOLK FØLGE RÅDENE: Helseminister Bent Høie anmoder nordmenn om å følge smittevernrådene fra myndighetene. Foto: Mattis Sandblad, VG

Helseministeren: – Den største medfølelse

På en pressekonferanse 24. april omtalte helseminister Bent Høie (H) de to personene i 40-årene som mistet livet som følge av corona.

– Jeg har den største medfølelse med deres pårørende og med alle de andre pårørende som har mistet sine kjære i denne krevende tiden.

– Dette viser at coronaviruset kan være farlig for mennesker i alle aldre. Det minner oss alle på hvor viktig det er å fortsatt følge smitterådene, sa Høie.

Publisert: 02.05.20 kl. 11:32

