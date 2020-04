PÅ KONFERANSE: Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), nåværende arbeids- og sosialminister, var med på det påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen (53) har kalt «drømmeseminar». Foto: Trond Solberg

Torbjørn Røe Isaksen vil betale for måltidene på Tangen-seminar

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) var blant deltakerne på Nicolai Tangens USA-seminar i november. Først denne uken førte han opp at Tangen tok regningen for måltidene. Nå vil han betale.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Gjestene fikk middager, mottakelser og konserter med verdensstjernene Sting og jazzartisten Gregory Porter. Rundt 40 nordmenn deltok, inkludert flere samfunnstopper. Daværende næringsminister, nåværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), deltok også på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

Isaksen har opplyst til VG at han deltok som statsråd på hele konferansen, inkludert en privat Sting-konsert. Departementet dekket hotell og reise, men ikke måltidene.

Gjestene spiste blant annet på eksklusive the Barnes Foundation, der Porter spilte.

Etter at VG stilte spørsmål om reisen, opplyste Røe Isaksen denne uken til VG at han ville melde inn måltidene til Stortingets register for økonomiske interesser og verv.

Registeret skal gi informasjon om verv og økonomiske interesser allmennheten bør vite om.

I kveld meddelte Norges FN-delegasjon at de vil be om å få betale tilbake til Tangen for FN-ambassadør Mona Juuls opphold, etter det de kaller en «beklagelig feil».

Nå følger Røe Isaksen etter.

Vil betale

Sent søndag kveld sier statsråden til VG at han også vil at departementet skal betale mer.

– Som næringsminister er det svært vanlig å delta på arrangementer og konferanser hvor måltider blir dekket av andre, både private og offentlige instanser. Det er en del av jobben å representere Norge og møte næringslivet i forskjellige sammenhenger. Jeg gjorde ingen annen vurdering for denne konferansen. Jeg står for det, men vil for ordens skyld be om at departementet får tilsendt regningen for måltidene under konferansen.

SPANDERTE: Nicolai Tangen skal starte som sjef i Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangoy

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

Kritiserer manglende åpenhet

VG skrev lørdag at seminaret ikke var oppført i Røe Isaksens offisielle kalender hos Nærings- og fiskeridepartementet. Det var heller ikke nevnt i et skriv til norsk presse om USA-reisen.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik kritiserer statsråden for manglende åpenhet om sin deltagelse på seminaret.

– Jeg merker meg at Torbjørn Røe Isaksen insisterer på at han deltok som statsråd på alle tre dagene, og at departementet hans betalte. Men han holdt deltakelsen skjult fra sitt offisielle statsrådsprogram, og informerte ikke pressefolkene som deltok på USA-turen om dette. Det kan virke som han håpte at deltakelsen hans skulle gå under radaren. I så fall er det kritikkverdig, sier Tajik til VG.

KRITISK: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener Røe Isaksen ikke har vist nok åpenhet om hans deltagelse på påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangens USA-tur i november. Foto: Frode Hansen

Statsråd Røe Isaksen var i USA i forkant av seminaret, blant annet for å møte USAs handelsminister Wilbur Ross.

– Det var absolutt ikke noe forsøk på å skjule min deltagelse. Som sagt har dette seminaret vært håndtert på helt vanlig måte i departementet, inkludert presseinvitasjon til USA-reisen som først og fremst inkluderer møter med offisielle myndighetspersoner i USA. Men jeg burde forsikret meg om at dette seminaret også var med, for som sagt har det vært helt åpent at jeg deltok, skriver Isaksen i en kommentar til VG.

Han avviser også all kjennskap til ansettelsesprosessen som endte med at Nicolai Tangen ble ny Oljefond-sjef.

– Jeg har heller ikke snakket med noen verken før, under eller etter seminaret om hvem som bør få stillingen, og var ikke kjent med at Tangen ble vurdert eller var en del av prosessen, sier Røe Isaksen til VG.

– Ikke venn

Han forklarer deltagelsen slik:

– Invitasjonen jeg fikk var til et seminar i samarbeid med Wharton Business School med foredragsholdere og deltagere fra USA, Europa og Norge. Blant de rundt 150 deltagerne var også flere sentrale personer fra internasjonalt og norsk næringsliv. Jeg ble spurt om å delta i en paneldebatt, men mente også at konferansen var faglig relevant for en næringsminister, i tillegg til en arena for å møte personer fra internasjonalt næringsliv. Hvis jeg ikke hadde ment det, hadde jeg ikke deltatt.

– Jeg er ikke en venn eller omgangsvenn av Nicolai Tangen. Jeg hadde før konferansen møtt ham en gang i bursdagen til Henrik Syse og en gang som kunnskapsminister på et møte med utdanningsentreprenører han støttet.

Oljefond-sjef Slyngstad kunngjorde at han ville gå av 30. oktober i fjor. Tangens seminar ble arrangert i november. Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt det siden mai 2018.

26. mars i år, offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad. Tangen skal etter planen starte i september.

Skal ikke ta imot gaver

VG har bedt statsminister Erna Solberg (H) svare på kritikken om at Isaksen ikke førte USA-seminaret inn sitt offisielle program. Statsministerens kontor (SMK) svarer ikke direkte på VGs spørsmål, men skriver i en kommentar:

– Vi har klare regler for hva man kan motta som regjeringsmedlem eller statsansatt. Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier Erna Solberg til VG via statssekretær Rune Alstadsæther.

– Når vi er på reiser eller seminarer i embets medfør, skal det altså betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Det er også viktig at det er full åpenhet om det, sier Solberg.



















Artisten Sting spilte lørdag kveld 16 november i fjor for seminargjestene på Punchline i Philadelphia.

Isaksen skriver i en e-post til VG at deltakelsen har vært håndtert på vanlig måte og i tråd med vanlig praksis for deltakelse på arrangementer.

– Jeg var på en lengre reise den uken, blant annet i Qatar med kronprinsen og i USA for et besøk i Washington DC hvor jeg blant annet møtte handelsministeren. Reise og hotell ble følgelig betalt av departementet på vanlig måte fordi jeg deltok som statsråd. Invitasjonen til seminaret og til å delta i programmet ble journalført og behandlet i departementet på vanlig måte. Jeg har altså ikke reist ens ærend til USA for å delta på dette seminaret, sier Røe Isaksen til VG.

























Ny sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen (53).

Nordmenn på seminaret Nicolai Tangen inviterte en rekke venner og bekjente fra norsk, amerikansk og britisk samfunnsliv til seminaret i Pennsylvania. VG har fått innsyn i gjestelista. Her er noen av nordmennene som var til stede: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad Direktør Kristian Røkke, Aker FN-ambassadør Mona Juul Schibsted-direktør Rolv Erik Ryssdal Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund Forlegger og eventyrer Erling Kagge Leder Kjell Ivar Bache i det grønne selskapet Biobag. Leder Martin Andersson, Scandinavian Drone AS. Leder Per G. Braathen, reiselivsselskapet Braganza Forfatter og redaktør Odd Harald Hauge Advokat Knut Brundtland Direktør Ulf Sverdrup i Norsk utenrikspolitisk institutt Filosof Henrik Syse Generalmajor og FN-sjef Kristin Lund Investor Thomas Hoegh Investor Kurt Mosvold Direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson Skipsreder og tidligere ordfører (H) i Kristiansand, Arvid Grundekjøn Professor ved Berkeley, University of California, Morten Hansen Munch-direktør Stein Olav Henrichsen Investor Christian Jebsen i Verdane Tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær Investor Bjarne Lie i Verdane Investor Henrik Lisæth i Explore Equity Partners Beate Mjaaland i Ako Kunststiftelse Psykolog Andreas Narum Direktør Per Saxegaard Næringslivsleder Olav Selvaag McKinsey-partner Pål Erik Sjåtil Ingrid Stange i Partnership for Change Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde Dommer Audgunn Syse Investor Gorm Thomassen i AKO Capital Avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i Norsk pasientskadeerstatning Kunstnerisk direktør Trude Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo Direktør Erik Valen i Norne Securities Vis mer

