ENDELIG: Etter et dramatisk døgn på sjøen kunne cruiseskipet «Viking Sky» søndag legge til kai i Molde. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kona til «Viking Sky»-kapteinen: Imponert over mannskapet

Mens ektemannen kjempet en intens kamp mot uværet om bord på cruiseskipet «Viking Sky», fulgte kona Jenny Anne Gustafsson med fra TV-skjermen hjemme i Finland.

Nå nettopp







– Jeg hørte ikke spor av panikk i stemmen hans, men i øynene hans så jeg hvor utkjørt og fylt av adrenalin han var etter hendelsen, sier Jenny Anne Gustafsson til den svenskspråklige avisen Hufvudstadsbladet mandag formiddag.

Hun er gift med den finske kapteinen Bengt-Owe Gustafsson, som styrte cruiseskipet «Viking Sky» under motorhavariet og den dramatiske redningsaksjonen ved Hustadvika i nærheten av Molde denne helgen.

Livstegn fra ektemannen fikk ikke Jenny Anne før i firetiden natt til søndag: «Ingen panikk, alt er under kontroll», sto det i en kort beskjed. Først utpå søndagen, da skipet kunne legge til kai i Molde, fikk hun snakke med mannen over telefon.

– Har vært kjemperedd

Jenny Anne, som selv har jobbet på cruiseskip og opplevd uvær, forteller til Hufvudstadsbladet at hun tidligere lørdag hadde fått melding av mannen sin om at det ville bli tøff sjø, og at de snakket sammen på telefon da uværet begynte å ta seg opp. «Ta det rolig,» var beskjeden hun fikk fra ektemannen da hun uttrykte bekymring over de store bølgene.

Da hun litt senere var ute og gikk tur med den yngste sønnen på fire måneder, fikk hun imidlertid melding fra en venninne: «Viking Sky» var i havsnød.

Hun skyndte seg hjem, og sammen med svigermoren, som passet parets eldste sønn, benket hun seg foran TV-en for å følge med på nyheter om dramaet. Til Dagbladet forteller Gustafsson at hun har vært livredd og veldig bekymret.

– Jeg ble sittende oppe hele natten og håpe på det beste, sier hun til avisen.

Først kl. 16.20 søndag kunne skipet legge til kai i Molde sentrum – med 436 passasjerer og et mannskap på 458 om bord. Rundt 470 passasjerer hadde da blitt heist om bord i helikoptre i en dramatisk redningsaksjon.

Redningsflyger: Et nytt helikopter sto hele tiden klar til å evakuere

Til Dagbladet sier Jenny Anne Gustafsson at hun ikke vet når mannen kommer tilbake til Norge, og at han fortsatt er om bord på «Viking Sky».

– Først nå kan jeg puste ut, jeg har vært kjemperedd. Jeg kan ikke glemme den lørdagen, det så fryktelig ut der ute på havet, sier hun.

Reagerer på spekulasjoner

Jenny Anne Gustafsson, som selv har opplevd at nødsignalet har gått som del av en øvelse, skryter av ektemannen og det øvrige mannskapets innsats:

– Det er fort gjort å få panikk i en sånn situasjon, så jeg er imponert over hvor rolig mannskapet klarte å forholde seg, sier hun til Dagbladet.

En av de to losene om bord på «Viking Sky», sier til Vesterålen Online at han reagerer på det han kaller spekulasjoner rundt motorhavariet, og uttalelsene om at skipet ikke skulle ha besluttet å krysse Hustadvika. Han sier at den finske kapteinens avgjørelse var i tråd med de rådene han fikk av de to norske losene om bord, og at skipet ville klart seg fint hadde det ikke vært for motorhavariet.

– Vi fikk løst det ved hjelp fra oss og skipets besetning. Fra kaptein og nedover, alle opptrådte veldig profesjonelt. Jeg har snakket med flere passasjerer, og de sier de er helt overgitt over hvor bra det hadde gått, sier Lockert til Vesterålen Online.

26.03.19 12:23