Samferdselsministeren: – Uaktuelt med forbud mot elektriske sparkesykler

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sparker bein under forslaget om at elektriske sparkesykler må forbys.

– Det skjer ulykker på sykkel også, men vi kan ikke forby folk som sykler av den grunn, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til VG.

I går gikk Aina Stenersen, førstekandidat i Oslo Frp, ut i VG om at hun var skeptisk til elektriske sparkesykler, og ville diskutere et forbud i bystyret. Det var etter at lederen i Blindeforbundet fortalte på Radio Norge at flere blinde og svaksynte var blitt påkjørt av elektriske sparkesykler på fortauet i Oslo.

Ut mot forslag

Samferdselsministeren, Jon Georg Dale (Frp), reagerer på uttalelsen fra eget parti.

– Det er helt uaktuelt å innføre et forbud mot elektriske sparkesykler så lenge det sitter en samferdselsminister fra Frp.

Ifølge Dale har elektriske sparkesykler kommet for å bli.

– Vi må bidra til at disse sparkesyklene blir en positiv del av bybildet og det har vi tro på at vi får til uten å forby hverken Segway, sykler eller sparkesykler.

Han forteller at det er tydelig hvor partiet står i denne saken.

– Det er lov å ha ulike standpunkt, men Frp har brukt mye tid på å oppheve slike strenge reguleringer. Vi klarer å håndtere trafikksikkerheten uten et forbud mot elektriske sparkesykler.

Dette sa Aina Stenersen til VG onsdag:

– Det er jeg som har tatt initiativet til dette. Jeg går mye i sentrum i Oslo og jeg er veldig skeptisk til de elektriske sparkesyklene. Jeg opplever det litt utrygt. De er veldig stillegående, vi hører ikke at de kommer og det er lett å bli påkjørt. Vi vet at det har vært mange nestenulykker allerede, sa hun til VG på onsdag.



Høyre: – Jeg skjønner ingenting

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, reagerer også kraftig på Frp-Ainas utspill.

– Jeg skjønner ingenting, her har vi stått sammen om å tillate Segway. Så kommer det er annet produkt på markedet som ser litt annerledes ut, og da skal vi forby det? Det er helt håpløst!

Han stiller seg bak samferdselsministeren sin påstand om at et forbud mot elektriske sparkesykler er helt uaktuelt.

– Vi forbyr ikke sykler bare fordi noen sykler som en tulling. Folk må klare å oppføre seg og vise hensyn i gatene enten det er på sparkesykkel, gående, sykkel eller hva det måtte være.

Kjenner du til reglene?

I april 2018 ble små elektriske kjøretøy sidestilt med sykkel. Reglene er som følger:

Ved bruk på gangvei, fortau eller i gangfelt skal bruken ikke medføre fare eller være til hinder for gående, og passering av gående skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Slike kjøretøy kan parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom dette ikke er til unødig hinder eller ulempe.



Det er heller ingen aldersgrense, men selskapene som leier ut elektriske sparkesykler kan selv opprette egne aldersgrenser.

Du kan bruke de samme områdene som syklende og gående.

