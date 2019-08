ÅSTED: Det er tydelige skader i autovernet der bilen kjørte ut. Foto: Jorgen Braastad, VG

Kvinne i tenårene omkom i Svolvær-ulykken

SVOLVÆR (VG) Sammen med to andre satt kvinnen i slutten av tenårene i bilen som kjørte utfor fergekaien og havnet i vannet lørdag kveld.

Et drøyt døgn etter ulykken bekrefter Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) at kvinnen i slutten av tenårene døde som følge av skadene hun pådro seg. En kvinne og en mann ligger fortsatt på sykehus med henholdsvis alvorlige og kritiske skader.

– Tilstanden for de to andre er uendret, sier pressevakt Per-Christian Johansen i UNN til VG.

Det var lørdag kveld ved 20-tiden at politiet fikk inn den dramatiske meldingen om at en bil hadde kjørt av fergekaien i Svolvær og havnet i vannet. Politiet sier det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men har tidligere fortalt at bilen havnet 25 meter fra land, på syv meters dyp.

Bakgrunn: Bil i vannet ved fergekai i Nordland

Før nyheten om at kvinnen i tenårene mistet livet i ulykken, snakket VG med ordfører Eivind Holst (H) i Vågan kommune. Han la ikke skjul på at det kommunen er preget, og ønsker å rose de frivillige, nødetatene og alle som bidro da bilen kjørte utfor kaien.

– For det første leit at man havner i en ulykke, og veldig leit at man blir såpass skadet at det står om livet. Men blir jo preget av det, sa han.

Ulykkesbilen ble heist opp av vannet søndag ettermiddag, ved hjelp av både redningsbåt, kran og Viking, og skal så undersøkes av politiet. Politiet jobber også på spreng for å få klarhet i hva som skjedde.

Publisert: 25.08.19 kl. 20:18 Oppdatert: 25.08.19 kl. 20:33