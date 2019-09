Politiet: – Kan ikke utelukke at skoene er kjøpt kun for det formålet

Bare 30 av nærmere 300 skokjøpere har meldt seg etter etterlysningen i Lørenskog-forsvinningen. Sprox-skoene kan ha blitt kjøpt inn kun til bruk for å frakte Anne-Elisabeth Hagen bort fra hjemmet.

Halvannen uke har gått siden politiet gikk ut på en pressekonferanse og etterlyste kjøpere av to spesielle sko av merket Sprox på Sparkjøp.

De ønsket kontakt med alle som hadde betalt kontakt og kjøpt sko i størrelsene 44–46.

Mandag gir etterforskningsleder Tommy Brøske en statusoppdatering for hvor etterforskningen av skoene står:

– Vi har fått tett opp til 60 henvendelser, uten at alle henvendelser handler om sko. Henvendelsene vi har fått på sko har vi fulgt opp de siste dagene, men jeg vil fortsatt oppfordre de som har kjøpt disse Sprox-skoene kontant på Sparkjøp om å ta kontakt med politiet slik at vi får kontroll på det og sjekket det ut, sier etterforskningslederen til VG.

VIKTIG SPOR: Politiet, med etterforskningsleder Tommy Brøske i spissen, etterlyser kjøpere av to ulike Sprox-sko fra Sparkjøp. Foto: Tore Kristiansen

Erfaring fra tidligere saker

Brøske anslår at cirka 30 av de 60 henvendelse dreier seg om skokjøp betalt kontant. Totalt var det snakk om rundt 300 kontantkjøp, men nå har politiet snevret det ned til cirka 260, melder Dagbladet

– Har dere en formening om kjøperen av Sprox-skoene dere jakter har kjøpt dem kontant eller med kort?

– Vi har ikke noen formening om det, annet enn at vi må sjekke ut både kort og kontant. Men vi har erfaringer fra tidligere saker, og kan ikke utelukke at de er kjøpt kun for det formålet. Og med en sånn hypotese er det naturlig å tenke at man vil gjøre de tiltakene man kan for å gjøre det vanskelig å ettergå.

Politiet har tidligere sagt at de har kontroll på alle transaksjonene i forbindelse med kjøp av disse skoene i de aktuelle størrelsene.

– Det er et omfattende arbeid som er i gang, men jeg har ingen ytterligere status å komme med nå, sier Brøske mandag.

Antall gjerningspersoner

Det har nå gått over ti måneder siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Siden har ingen hørt fra henne. I juni endret politiet sin hovedhypotese fra økonomisk motivert bortføring til drap.

– Har dere en formening om hvor mange som har vært på åstedet?

– Ja, vi har en formening om det, sier Brøske, og legger til at han ikke vil gå mer i detalj på nåværende tidspunkt.

– Hvor sikre kan man være på hvor mange som har vært der da dette skjedd?

– Det er selvfølgelig et stort fokus på hvem og hvor mange som har vært på et åsted. Vi mener at vi har formening om det.

Brøske ønsker ikke å kommentere noe mer rundt etterforskningen av det mye omtalte trusselbrevet – om papiret eller konvolutten som ble brukt kan gi dem viktige svar.

