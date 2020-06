Solberg får kritikk for USA-uttalelse

Etter en uttalelse til VG om minoriteter og kriminalitet i USA, har Erna Solberg fått kraftig kritikk. Selv sier hun at formuleringen var dårlig.

– Jeg tror mange stusser over at Erna Solberg ikke nevner rasisme og diskriminering med ett ord når Solberg peker på at politiet slår hardere ned på minoritetsgrupper enn andre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Reaksjonene kom etter en sak om situasjonen i USA, hvor statsminister Erna Solberg uttalte:

– I alle våre land er det minoritetsgrupper som lider under covid-19, og land med mye dårligere sikkerhetsnett gjør at dette blir lettantent, kombinert med en lang historie for at politiet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet.

I etterkant har Solberg tatt selvkritikk for uttalelsen.

I etterkant fikk statsministeren mye kritikk på Twitter, deriblant fra SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er helt utrolig at Erna Solberg ikke klart og tydelig kan si det som det er, USA er et samfunn med grov diskriminering og rasisme, skriver Lysbakken i en SMS til VG.

– UNDERLIG: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at USA har en lang historie med systematisk rasisme mot svarte, og at det er underlig at Erna Solberg ikke peker på det i uttalelsen. Foto: Stian Lysberg Solum

Ber myndighetene ta avstand fra politivold

Lysbakken mener ikke bare at Erna burde nevnt rasisme og diskriminering i uttalelsen, men at norske myndigheter bør fordømme volden og håndteringen til amerikanske myndigheter.

– Nå er tiden inne for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg mener norske myndigheter bør gå ut med krav om en tydelig fordømmelse av volden og Trumps håndtering av situasjonen.

Moxnes mener også at norske myndigheter bør fordømme angrep på pressefriheten og ta avstand fra politiets brutalitet.

– 128 journalister er angrepet under protestene i USA og da bør vår utenriksminister komme på banen og fordømme angrep på de pressefolkene som dekker de historisk store protestene i USA.

Tar selvkritikk

I etterkant av at saken ble publisert tok Statsministerens kontor kontakt med VG og presiserte at det Erna Solberg mente med den ovennevnte setningen, er at det er en lang historie for at politiet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, blant annet fordi de har vært overrepresentert på kriminalitetsstatistikken.

Senere har hun svart på kritikken til uttalelsen på Twitter, hvor statsministeren svarer at hun formulerte seg dårlig.

– Jeg har i dag fått en rekke spørsmål om situasjonen i USA og formuleringene de viser til her var dårlige, skriver Solberg i en SMS gjennom sin statssekretær til VG.

– Jeg har også sagt at rasismen som vi ofte har sett i USA, med en overdreven politibruk, er en utfordring som fyrer opp under alt annet som er av utfordringer i landet. Det vi trenger nå er noen som bygger bro over skillene internt i USA, for verden trenger et sterkt USA.

– Jeg har også i min korrigering på Twitter vist til rasistiske holdninger som en grunn til at afroamerikanere straffeforfølges mer systematisk enn andre.

I svaret som statsministeren har gitt flere av dem som har reagert på Twitter, står det:

«Formuleringen min er dårlig og rettet til VG. Poenget er at kriminalitetsstatistikken i USA sier dette. Så vet jeg selvfølgelig at det også skyldes at afroamerikanere straffeforfølges mer systematisk enn andre, og at sosiale forhold er vanskeligere og rasistiske holdninger».

At Erna Solberg har tatt selvkritikk, mener Lysbakken er bra.

– Det er åpenbart at USA er et land med lang historie med diskriminering og rasisme som jeg synes at det er veldig rart å ikke trekke frem i denne sammenhengen, så det er bra at hun gjør det nå, sier han.

– Men ellers står min kritikk av at hun er alt for høflig mot Trump. Jeg tror veldig mange i Norge mener at nå kan ikke statsministeren bare si det alle ser. Det er farlig med en president som hisser opp stemningen og polariserer i stedet for å prøve å skape ro. Jeg skjønner ikke hvorfor hun ikke kan kritisere Trump tydelig, og kritisere voldsbruken fra myndighetene.

Publisert: 02.06.20 kl. 20:03

