Totalt 17 corona-smittede i Norge

Folkehelseinstituttet opplyste lørdag at totalt 15 personer er smittet av det nye coronaviruset. Søndag formiddag ble det kjent at ytterligere to ansatte ved Ullevål sykehus er smittet.

– Alle de 15 har relasjon til utbredelsesområder utenfor Norge, når det er sagt betyr ikke det at alle er blitt smittet i utlandet. Noen har også blitt smittet ved kontakt med noen som har vært på reise, sier Are Berg ved FHI til VG.

Bakgrunnen for de oppjusterte tallene er åtte nye bekreftede tilfeller lørdag. Flere sitter nå i karantene over hele landet i påvente av prøvesvar.

Totalt tre ansatte ved Ullevål sykehus har fått påvist viruset, etter at det fredag kveld ble kjent at en ansatt ved øyeavdelingen har fått påvist Covid-19 etter en ferietur i Nord-Italia.

Søndag formiddag ble det kjent at ytterligere to ansatte ved Ullevål sykehus har påvist coronaviruset.

Den første som ble smittet ved sykehuset spurte selv tirsdag morgen om det var nødvendig å bli testet, men fikk beskjed om at det ikke var nødvendig.

– Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vurdere symptomer. Men i den nåværende situasjonen må iallfall helsepersonell ha en ekstra årvåkenhet rundt luftveissymptomer når de har vært på reise i et område hvor du kan ha blitt smitter. Det er alltid lurt at helsepersonell holder seg hjemme når de er syke, sier Berg.

Fredag ble det også påvist et tilfellet hos en person som er bosatt i Bergen kommune. Lørdag kommer det frem at fire nye tilfeller er påvist i Bergen.

Det første tilfeller av viruset ble påvist hos en Tromsø-kvinne 26. februar. Kvinnen hadde nylig vært i Kina.

27. februar ble smitte påvist hos ytterligere tre personer hvorav en person bosatt i Bærum har vært i Iran, og to personer bosatt i Oslo har vært i Nord-Italia.

– FHI kjenner smitteveien til alle de 15 tilfellene i Norge. Alle har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet, skriver FHI i pressemeldingen.

