Mulla Krekar kan sendes til Italia

Justis- og beredskapsdepartementet har fattet vedtak om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar.

– Det jeg kan si er at justisdepartementet i dag har fattet et vedtak. Da har departementet kommet til at vikårene for å utlever ham til Italia er tilstede, sier justismininster Monica Mæland til pressen onsdag.

Departementet opplyste om vedtaket i en pressemeldng på sine hjemmesider. Vedtaket kommer etter at Høyesterett i januar besluttet at Krekar kan utleveres til Italia.

– Departementet finner at vilkårene for utlevering er til stede på samme måte som domstolen har fattet vedtak om det, sier Mæland.

Hun vil ikke gå i detalj om hverken hvor lang tid det kan ta før Krekar sendes til Italia, hvordan saksbehandlingen har vært, eller hva som er det detaljerte innholdet i vedtaket.

JUSTISMINISTEREN: Monica Mæland

Kan påklages

Italienske myndigheter mener mulla Krekar var lederen for et terrornettverk, Rawti Shax, med hemmelige celler som hadde som formål å begå terrorhandlinger i Vesten.

Justisdepartementet mottok den formelle begjæringen om utlevering av Krekar 31. juli 2019. Den kom etter at han tidligere samme måneden ble dømt til 12 års fengsel i retten i Bolzano.

Etter at utleveringsbegjæringen er behandlet av norske domstoler, er det rettskraftig avgjort at vilkårene for å utlevere ham er til stede, skriver departementet.

FAKTA: MULLA KREKAR 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

1. november 2019 besluttet Oslo tingrett at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. Krekar anket kjennelsen.

3. desember 2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med å forkaste anken.

Høyesterett forkastet anken fra mulla Krekar i utleveringssaken 14. januar 2020.

Dersom dette skjer innen klagefristen på tre uker, er det Kongen i statsråd som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

– Hvis det ikke kommer en klage så vil vedtaket bli effektuert i løpet av fire uker, sier Mæland til VG.

– Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, derfor kommer jeg ikke til å kommentere innholdet i vedtaket ytterligere nå, sier Mæland.

– Hvordan vil denne utleveringen utspille seg i praksis?

– Det kan jeg ikke kommentere konkret for denne saken, men generelt er det slik at vi har rutiner for å håndtere dette. Men når det gjelder denne saken, kan jeg ikke kommentere noe knyttet til dette, før vi vet om vi har fått inn en klage og klagen eventuelt har blitt behandlet på en skikkelig måte.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker dersom departementet kom til at Krekar kan sendes til Italia.

Han har også varslet at han vil anke saken inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Meling på Justisdepartementets vedtak.

TINGRETTEN: Mulla Krekar i Oslo tingrett i juli. Foto: Kyrre Lien

Publisert: 12.02.20 kl. 12:49 Oppdatert: 12.02.20 kl. 13:25

