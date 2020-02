TILTAT: Nordmannen har vært er siktet for bedrageri, bedrageriforsøk og heleri for minst ti millioner kroner. Foto: Interpol

Helge Moan (50) tiltalt for å ha bedratt over 100 nordmenn

Etter flere år på rømmen ble Helge Moan (49) utlevert fra Mayalsia til Norge for et år siden. Nå er det tatt ut tiltale i saken mot ham, melder TV2.

– Vi har mottatt en omfattende tiltale, og den må vi gå grundig igjennom. Hans utgangspunkt er at han har drevet en konsulentvirksomhet der han har ytt tjenester til enkeltpersoner, og det er det han foreløpig forholder seg til at han har gjort. Dette er tjenester han har solgt via internett, sier hans forsvarer Per Zimmer til TV 2.

49-åringen ble pågrepet i Malaysia 22. januar i fjor etter å ha vært etterlyst av Interpol siden februar 2013. Han er dømt tre ganger tidligere for økonomisk kriminalitet, har 13 konkurser bak seg og har brukt en rekke falske navn.

Politiet advarte på Åsted Norge i 2017 om Moan, som skal ha svindlet nordmenn i en årrekke fra et skjulested i Malaysia.

Oslo politidistrikt beskrev siktelsene mot Moan slik i en pressemelding i februar i fjor:

– Siktelse av 11.12.2017 gjelder grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri på minst 10 millioner kroner. I denne forbindelse har han også begått flere identitetstyverier og dokumentforfalskninger. Politiet har registrert over 100 fornærmede som er utsatt for de kriminelle handlingene, skriver politiet i en pressemelding.

– Ved siktelse av 18.01.2019 er han siktet for ytterligere nærmere 40 bedragerier og identitetstyverier. Siktelsene gjelder handlinger begått i tidsrommet mai 2012 til september 2018, heter det videre.

