Ankesaken om Sjøvegan-drapet starter mandag

Mandag skal Sjøvegan-drapet en ny runde i rettsapparatet. Forsvareren til den drapsdømte srilankeren har tro på full frifinnelse i Hålogaland lagmannsrett.

En srilankisk mann ble 25. april dømt til elleve års fengsel for å ha drept og voldtatt da 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998.

Dommen ble anket umiddelbart etter at den falt i Nord-Troms tingrett. I tillegg til fengselsdommen ble mannen dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning til hver av de to etterlatte barna.

Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

– Tiltalte nekter straffskyld, og det anses realistisk med frifinnelse. Bevisførselen er nyansert, og det er påberopt nye og sentrale vitner, opplyser hans forsvarer Alexander Greaker til NTB.

I tingretten pekte forsvaret på to alternative gjerningspersoner, og Greaker opplyser at det vil bli videreført i lagmannsretten.

Statsadvokat Torstein Lindquister er aktor i saken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Fødselsattest

Tiltaltes alder ble et sentralt punkt i tingretten.

Aktoratet mener han er født i 1976, mens forsvaret sier han er født i 1980, og at han var under 18 år da drapet fant sted. I straffeloven er lengstestraffen begrenset til 15 års fengsel for gjerningspersoner under 18 år.

Det ble av aktor lagt ned påstand om 17 års fengsel, og påtalemyndigheten mener stadig å kunne bevise at mannen er født i 1976. I tingretten ble det fastslått at tvilen om når han er født var så stor at man ikke kunne se bort ifra den.

Før ankesaken har påtalemyndigheten innhentet den tiltalte mannens fødselsattest, opplyser aktor i saken, statsadvokat Torstein Lindquister til NTB.

Lindquister mener fødselsattesten beviser at han ble født i 1976, og dermed var eldre enn 18 år da drapet fant sted.

– Det vi får fra offisielt hold på Sri Lanka, må man legge til grunn at er ekte, sier Lindquister.

– Det foreligger en ny sakkyndig uttalelse som underbygger tiltaltes forklaring om at han var under 18 år. Fra forsvarets side ser vi spørsmålet om alder som avklart, og vi anser ikke dette som et av sakens hovedspørsmål, sier Greaker.

Hevder å ha hatt forhold til den drepte

Mannen ble pågrepet på Oslo lufthavn 20. juni i fjor og siktet i den over 20 år gamle saken som lenge var en av Norges uoppklarte drapsgåter.

Innhentet DNA-materiale var forenlig med at Bendiktsen var blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Det ble også funnet hår fra en ukjent person. Da saken ble gjenopptatt, og mannen i fjor ble pågrepet, samsvarte hans DNA med det som var funnet på stedet.

Tiltalte forklarte dette i tingretten med at han hadde et intimt forhold til Bendiktsen. Bendiktsens familie har avvist dette blankt, og ifølge Lindquister er påtalemyndigheten i stand til å tilbakevise forklaringen.

– Fordi den ikke er sannferdig. Det er oppkonstruert for å skape en forklaring på den øvrige bevissituasjonen, sier Lindquister.

Det er satt av tolv dager til ankesaken, med sluttdato 9. oktober.

