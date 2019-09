NESTLEDERE: Terje Breivik og Ola Elvestuen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Venstre-nestledere ut mot «brun propaganda»: – Sporer av debatten

Venstres to nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, reagerer begge på at Abid Raja anklager Frp for «brun propaganda».

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) henvender seg til statsminister Erna Solberg i en kronikk i Aftenposten:

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja om Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

Mens stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad gir Abid Raja sin fulle støtte, er Venstres nestlederduo Ola Elvestuen og Terje Breivik skeptiske til ordbruken.

– Begrepet «brun propaganda» gir noen historiske assosiasjoner som sporer av debatten, akkurat som begrepet «snikislamisering» ikke hører hjemme i den offentlige diskusjonen, sier Elvestuen, som også er klima- og miljøminister i Norge, til VG.

Til Aftenposten sier Breivik det samme.

– Så lenge vi er regjeringspartier, tjener det neppe noen å bruke media som kommunikasjonskanal, sier han.

Hverken Elvestuen eller partileder Trine Skei Grande hadde lest Abid Rajas kronikk i forkant av publisering. Det opplyser Elvestuen til VG og Grande til TV 2.

Ut mot «snikislamisering»

Begge sier at de har forståelse for at Raja reagerer på Frps retorikk i slutten av valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Siv Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Listhaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

– Venstre har markert tydelig hva vi mener om bruken av begrepet «snikislamisering», og det er ingen tvil om vår holdning til det. Men nå må regjeringen gå videre og drive med politikk.

Ifølge VGs opplysninger har statsminister Erna Solberg gitt klar beskjed om at Venstre og Frps regjeringsmedlemmer skal ta konflikten internt. Nå er forventningen at statsrådene Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) holder seg på matta.

– Nå har jeg tenkt til å bidra til å legge denne konflikten bak oss, slik både partileder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg tar til orde for. Jeg er statsråd for å redde miljøet og gjennomføre politikk, sier Elvestuen.

Koker internt i Venstre: – Risikerer å bli leder for enn branntomt

I et innlegg på et internt Venstre-forum - som VG har sett - går politisk rådgiver i byrådet i Bergen, Peder Lofnes Hauge, hardt ut mot Abid Raja. Det var DN som først omtalte saken.

– Når Abid Raja i praksis nesten kallar Frp for nazistar og brunmaler dei, og samtidig framstår som ein slags moralsk overdommar overfor Statsminister Erna Solberg, så er jo dette svært skadeleg for partiet vårt. Abid har fleire gonger sagt at han ikkje posisjonerer seg i ein leiarstrid. Men: Det framstår slik, står det i innlegget.

Videre skriver han at Raja ikke viser lojalitet til partiets overordna kommunikasjonsplan «før han setter seg ned og hamrer på tastaturet».

– Det er skadeleg for Venstre – og for Trine Skei Grande som er partileiaren vår. Eg kan ikkje bestemme kva du vil og ikkje vil. Eg berre seier at det ser ut som at du driv eit svært høgt spel i ein enorm iver etter å gå heilt til topps. Kanskje blir du partileiar i Venstre, men det er svært uheldig om du er villig til å dra heile partiet ut av regjering i den prosessen, utan nokon form for forankring. Til det er du faktisk allereie for sentral, skriver han og avslutter innlegget med:

– Du risikerer å bli leiar for ei branntomt. Då hjelper det lite å stige opp av aska som ein fugl Fønix.

Skei Grande: - Ingen kommentar

Venstreleder Trine Skei Grande sier til TV 2 at hun ikke har sett kronikken:

– Han gjentar kritikken og skrur litt til. Er du enig med ham?

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til.

– Men er du enig med Rajas beskrivelse av Frp-politikere som driver med brun propaganda?

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag, sier Grande til kanalen.

