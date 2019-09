I VARETEKT: Terrorsiktede Philip Manshaus (22) sitter for tiden varetektsfengslet ved Ila fengsel. Han erkjenner å stå bak drapet på stesøsteren og angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum, men nekter straffskyld. Foto: TORE KRISTIANSEN

Terrorsiktet i politiavhør: Fryktet rasekrig i Norge – ville beskytte foreldrene

Terrorsiktede Philip Manshaus (22) har i politiavhør forklart at det var nødvendig å drepe stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) – for å beskytte foreldrene i en fremtidig rasekrig i Norge.

Ifølge VGs opplysninger, fryktet nemlig den terrorsiktede 22-åringen at det ville bryte ut en rasekrig i Norge, og at alle etniske nordmenn som har hatt nær kontakt med det han beskriver som «ikke-hvite», ville være i fare.

Manshaus viste blant annet til foreldrene, som hadde bodd i samme hus som en såkalt «ikke-hvit» – altså stesøsteren.

Om ettermiddagen lørdag 10. august tok Manshaus derfor med seg en rifle og gikk inn på stesøsterens soverom, hvor hun satt i sengen.

Der skjøt og drepte han 17-åringen med fire skudd – for å verne stemoren og faren under rasekrigen, ifølge ham selv.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt er forelagt VGs opplysninger.

– Disse temaene har vært tatt opp i avhør, men jeg ønsker ikke å gå i detalj på hva som har blitt sagt, sier Kraby.

Tirsdag formiddag uttalte politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til VG at siktedes egen forklaring og tekniske funn på åstedet ikke viste noen tegn til kamp.

– Det støtter teorien om at hun ble drept fordi hun var av asiatisk opprinnelse og at motivet er knyttet til det gjerningsmannen oppfatter som rase, sa politiadvokaten.

Politiet: Kjøpte tørrvarer før drapet

Politiet mener stesøsteren ble skutt i tidsrommet 14.15 til 15.00 denne lørdagen. I forkant av drapet kjørte den terrorsiktede 22-åringen til en lokal matbutikk og handlet tørrvarer for flere hundre kroner, ifølge etterforskningen.

VG får opplyst at politiet har sikret seg kvitteringen for innkjøpet, men det er uklart om hva som var tanken bak. Manshaus har foreløpig ikke forklart seg spesielt detaljert rundt handleturen.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Rasjonering

En polititeori er at 22-åringen så for seg at tørrvarene var en form for rasjonering dersom en rasekrig brøt ut og man måtte barrikadere seg, ifølge VGs opplysninger.

I avhør har Manshaus forklart at maten var tiltenkt stemoren og faren, om en situasjon ville oppstå.

Etter drapet på stesøsteren, dro Manshaus til Al-Noor-moskeen i Bærum. I avhør har han forklart at han ønsket å drepe så mange som mulig der.

Han lyktes imidlertid ikke i forsøket, siden medlemmer av moskeen overmannet ham – og holdt ham kneblet til politiet kom til stedet.

VG har vært i kontakt med den terrorsiktedes forsvarer, Unni Fries. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

