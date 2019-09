BOLIGEN: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant 31. oktober 2018 fra Sloraveien 4 på Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Politiet bekrefter at det er funnet strips hjemme hos Hagen

NRK skriver at politiet undersøker om strips som ble funnet inne i huset til Anne-Elisabeth Hagen ble brukt under bortføringen.

Etter det NRK har fått opplyst ble det låsbare plastbåndet funnet inne på det sentrale åstedet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor.

Politiet undersøker om stripsene kan ha blitt brukt da hun forsvant.

– Jeg kan bekrefte NRKs opplysninger om at det ble funnet strips på åstedet. Jeg kan også bekrefte at det på åstedet ble funnet personlige eiendeler til Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Stripsen var noe av det første som Tom Hagen kunne se, da han tok seg inn i boligen sin 31.oktober i fjor, og oppdaget at kona var borte. Den lå like i nærheten av badet, stedet der politiet mener at kona var, da hun ble bortført.

Etter å ha opplyst at han søkte etter kona i en knapp halvtime, tok han kontakt med politiet, og møtte dem i nærheten på en bensinstasjon og fortalte om forsvinningen og truslene han hadde mottatt i form av et trusselbrev.

VG fikk tidlig i etterforskningen opplyst at åstedet var så godt som skrapt for spor etter de angivelige kidnapperne, men at det lå igjen en helt spesiell gjenstand som trolig stammet fra motparten, i tillegg til brevet.

Stripsen har vært en hemmelig del av etterforskningen i lang tid, og har vært sporet på samme måte som politiet tidligere i sommer sporet skoavtrykkene på åstedet.

I slutten av august gikk politiet ut med informasjon om at de trolig sitter på avtrykkene til en person de mener kan knyttes til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Der såleavtrykkene måtte jobbes med over tid, og kvalitetssikres, var stripsen som lå igjen på åstedet, helt åpenbar da politiet tok seg inn i boligen.

VG får også opplyst at det i løpet av etterforskningen har vært ulike teorier om hvordan man skal tolke funnet av stripsen.

En teori er at det har vært en åpenbar tabbe, noe som motparten har glemt igjen på åstedet, etter at de brukte strips for å bortføre Hagen.

En annen teori er at det har vært at motparten har lagt igjen stripsen med vilje for å markere seg og dokumentere at bortføringen er en reell kidnapping.

Ifølge det Brøske sier til NRK mener politiet at de vet hvilken butikkjede stripsen er kjøpt i.

– Vi vurderer det som et mulig situasjonsspor. Stripsen er funnet på det politiet karakteriserer som det sentrale åstedet. Vi har naturlig nok gjort en rekke undersøkelser. Vi har gjort undersøkelser om antatte utsalgssteder, og der vi er nå er det grunn til å tro at det kan være solgt fra kjeden Biltema, sier Brøske.

Publisert: 24.09.19 kl. 11:32







