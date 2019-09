Statens vegvesen går bort fra planen om fergefri E39. Bildet viser den batteridrevne fergen MF Hamarøy, som trafikkerer fergestrekningen Hareid – Sulesund i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Vegvesenet åpner for å skrote fergefri E39

Statens vegvesen kan gå bort fra fergefri E39 for å kutte kostnader.

Det bekymrer leder av Møreaksen, som viser til stortingsvedtaket om Nasjonal transportplan.

Konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen sier til Dagens Næringsliv at de jobber med nye alternativer og at de snart vil råde samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til å utsette planene om fergefri E39 mellom Trondheim til Kristiansand på enkelte fjordkrysninger.

Innspillet kommer etter et nytt mandat fra Samferdselsdepartementet om å vurdere nytte og kostnader i alle veiprosjekter og skal danne grunnlaget for rulleringen av Nasjonal Transport Plan (NTP) for årene 2022–2029.

Hverken daglig leder i Møreaksen, Harald Espeland, eller tidligere Frp-statsråd og avtroppende Os-ordfører, Terje Søviknes, bifaller det nye forslaget fra Vegvesenet.

Begge er involvert i strekninger som allerede er vedtatt prioritert i NTP 2018-2029, men som nå står i fare.

– Jeg har en veldig klar forventning om at prioriteringene fra Stortinget følges opp. Der er tre av fjordkryssingene lagt inn som prioriterte prosjekter, nettopp på grunn av samfunnsnytte og regional utvikling, sier Harald Espeland i Møreaksen.

