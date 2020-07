Foto: VG

To søsken fra 22. juli: – Riktig behandling kunne reddet Kristian

– Manglende kunnskap om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) gjør at hjelpen ofte kommer for sent, sier Nille Lauvås, som selv fikk diagnosen etter 22. juli-bomben i regjeringskvartalet. Hun mener riktig behandling kunne reddet Kristian Kravik (27).

Nå nettopp

VG skrev lørdag om søsknene Venill og Kristian Kravik fra Mjøndalen, som begge var utsatt for terroren 22. juli 2011. Hun på Utøya, han i regjeringskvartalet.

Foto: PRIVAT

Mens det har gått bra med Venill etterpå, fikk Kristian store problemer. Blant annet fikk han diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og ble avhengig av medikamenter. I 2017 døde han av hjertestans som følge av en blandingsforgiftning av flere legemidler.

Les hele historien her:

les også To søsken. To skjebner.

– Det er dessverre vanlig å få diagnosen sent, ofte etter at man har begynt å drikke eller begynt med annen selvmedisinering, slik Kristian Kravik opplevde. Selv jeg, som nesten ikke drikker, begynte å drikke litt sider for å få sove, sier Lauvås.

Hun var personalsjef i kunnskapsdepartementet og trodde ikke hun trengte noen videre psykologoppfølging etter 22. juli 2011. Men etter hvert fikk hun store søvnproblemer og opplevde økt stress, hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker.

Plagene ble verre og verre, men hun klarte ikke selv å sette det i sammenheng med 22. Juli. Da hun kom til psykolog etter to år, trengte hun bare fire timer i terapi for å bli frisk.

Foto: VG

– Det er faktisk 55.000 nordmenn som har denne lidelsen. Det er viktig å få frem hva som kjennetegner dem, for pårørende og venner vet ikke hva de skal se etter for å kunne hjelpe dem. Familie og venner kan gjøre mye, men det er viktig at mennesker som har PTSD, får rett behandling av fagfolk, sier Nille Lauvås, som har skrevet boken «Etter sjokket» i samarbeid med psykolog Rolf M.B. Lindgren.

– Det er en mangel på kunnskap i samfunnet om PTSD. Jeg tror riktig behandling og mer medisinsk oppfølging kunne reddet Kristian, sier Lauvås.

– Vanskelig å skjønne

Det er vanlig at du ikke selv forstår at du trenger behandling etter en traumatiserende hendelse, bekrefter Grethe Dyb, som er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Forskningsleder Grethe Dyb Foto: NKVTS

Det er til og med vanskelig for fastlegene å skjønne, de må stille de riktige spørsmålene. Etter 22. juli sendte vi derfor et screening-skjema til kommunene slik at de lettere kunne fange opp dem som trengte hjelp. Det er lettere å kjenne igjen symptomer på depresjoner og angst enn på PTSD, sier hun.

– Hva kan symptomene være?

– Det viktigste kjennetegnet er at minnet om hendelsen er så levende at sanseinntrykkene kommer tilbake hele tiden og er vanskelig å håndtere. Det kan være lyder, bilder eller lukter. Du blir invadert av det om og om igjen og ender med å prøve å unngå situasjoner som trigger det.

Eksempler kan være at du ikke klarer å gå ut hvis det regner, fordi det regnet den dagen du ble utsatt for traumet. Eller at du synes det er vanskelig å gå til bussen, fordi folk som kommer løpende bak deg til bussen, trigger opplevelsen fra det som hendte.

Du opplever å bli helt satt ut og at det kjennes som like farlig som opplevelsen den dagen. Du får gjerne søvnmangel og greier ikke jobben eller sosiale aktiviteter.

– Alle som har vært i en situasjon der de føler at de er utsatt for livsfare, risikerer å få akutte reaksjoner og utvikle stressreaksjoner i ettertid, så i vårt miljø var vi opptatt av at alle skal følges tett. Både dem i byen og dem på Utøya. Men det er svært variabelt hvordan oppfølgingen fra kommunene har vært, sier Grethe Dyb.

– Voldsomme inntrykk

– I regjeringskvartalet og på Youngstorget var det voldsomme inntrykk å bearbeide for dem som var først på stedet, sier kriseveileder Trygve Lie, som var aktiv i den første, akutte krisehjelpen for de utsatte 22. juli 2011. Han erfarte i ettertid at en del i regjeringskvartalet ikke fikk den mentale hjelpen videre som de hadde trengt.

Kriseveileder Trygve Lie. Foto: Krister Sørbø

– De på Utøya fikk raskt en organisert og tett oppfølging over tid, planlagt og gjennomført av Arbeiderpartiet, med Senter for Krisepsykologi som faglig ansvarlig. Det inkluderte blant annet skjerming og ivaretagelse etter at de kom i land – samt senere det «å ta tilbake øya», noe som er en anerkjent måte å begrense skadene på. Fellesskapet dem imellom i denne perioden var også viktig, sier Lie.

Han tror ikke det samme gjaldt for alle i regjeringskvartalet.

– De fast ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) hadde sitt eget opplegg, men for dem som var innleid og hadde andre arbeidsgivere – blant andre vekterne – var oppfølgingen ikke bestandig like god. De var avhengig av sin arbeidsgiver, deres bedriftshelsetjeneste og ikke minst hjemkommunens kapasitet og kompetanse, sier Lie.

Men han mener verden har gått fremover på disse ni årene.

– Jeg tror oppfølgingen hadde vært bedre i dag. Åpenheten og behandlingsmetodikken er bedre, og hjelpeapparatet er bedre beredt med krisegrupper og lokale utvalg med faglig kompetanse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har vært en faglig garantist for dette arbeidet.

Personligheten teller

Hva er det som avgjør at noen blir syke av traumene, mens andre fortsetter som før?

Selve situasjonen spiller en stor rolle: Om du har vært i livsfare, hva du tar inn gjennom sansene, varighet, om det er dødsfall og hvor dramatisk situasjonen er.

Men hva med personligheten?

– Personlighet har en god del å si, svarer psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

– Vi varierer på hvor stor tilbøyelighet vil har til å uroe og bekymre oss, og de som er mest slik, har også høyest risiko for å utvikle traumer. Hvor mye folk husker etter en traumatiserende opplevelse, varierer også veldig – fra dem som husker lite eller ingenting til dem som husker mest. Det er dem som husker mest, som sliter mest, i snitt.

Om du har hatt psykiske vansker tidligere, teller også inn. I tillegg har omsorgsmiljøet mye å si: Sosial støtte, oppfølging og hjelp.

– Det som ofte kan stabilisere, er å ha en å snakke med, som støtter deg på dine egne premisser. Som ikke ser deg som en rammet pasient, men som et vanlig menneske i en ekstrem situasjon, sier Trygve Lie.

– Dessverre er ikke denne støtten bestandig mulig, tilgjengelig eller god nok, og da blir sårbarheten ofte skjult – også for de nærmeste. Det er en overlevelsesmetode, sier kriseveilederen.

Publisert: 20.07.20 kl. 11:12

Les også

Mer om 22. juli

Fra andre aviser