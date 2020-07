Foto: Janne Møller-Hansen

Misfornøyd Jan Bøhler (Ap) tar ikke gjenvalg til Stortinget

Rørleggersønnen Jan Bøhler (68) har sittet på Stortinget siden 2005. Han skriver at han ikke ønsker å være «gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner».

Arbeiderparti-politikeren skriver om avgjørelsen på sin Facebook-side.

– I dag har jeg fått vite av mediene at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen […] jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skriver Bøhler.

Bøhler skriver også at han ikke har vært fornøyd med politikken som føres av Arbeiderpartiet i Oslo de siste årene, blant annet når det gjelder ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering og nedlegging av Ullevål sykehus.

– Jeg synes det da også er realt å si ifra at det ikke er naturlig at jeg stiller opp for Oslo Ap til en ny stortingsperiode, skriver Bøhler.

Bøhler har i over 30 år har han vært aktiv i Oslo Arbeiderparti, i mange av dem som leder. Han har også sittet mange år i Arbeiderpartiets sentralstyre og har hatt flere fremtredende verv.

I et lengre portrettintervju fra 2018 med VG Helg hevdet han likefullt at han var «elendig på karrièreplanlegging»

– Mange sier at jeg kanskje skulle vært mer frempå i politikken. Jeg har ikke alltid vært så taktisk, men det vil jeg ikke heller, sa han til VG den gangen.

Gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, forteller at han respekterer Bøhlers avgjørelse og trekker frem at han har gjort en bra jobb i de 16 årene han har sittet på Stortinget.

– Mange har satt pris på ham som en folkets mann. Han er som han sier selv, en enkelt type fra Groruddalen

– Han skriver at anonyme kilder har gått til mediene, hva vet du om det?

– Det stiller jeg meg ganske undrene til. Jeg er ikke kjent med hva det skal være, så det må nesten bare stå for hans regning.

– Hva tenker du om hans kritikk av Oslo AP?

– Det overrasker meg at han gir uttrykk for det. Han har ikke sagt det i møter hvor jeg har vært og han har heller ikke løftet en sånn debatt internt. Så det utsagnet stiller jeg meg undrende til.

Bøhler har ikke besvart VG sine henvendelser i etterkant av Facebook-oppdateringen. VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjefen til partileder Jonas Gahr Støre, som henviser til Oslo Ap for videre kommentar.

Publisert: 04.07.20 kl. 16:30 Oppdatert: 04.07.20 kl. 17:08

