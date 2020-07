MANGE FARTSBØTER: Over 2000 bilførere fikk en litt skralere ferielommebok etter at UP hadde aksjonsuke. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økning i fartsbøter til norske sommerbilister

Det ble skrevet ut mange hundre flere fartsbøter til norske bilister forrige uke enn på samme tid i fjor. UP-sjefen ber folk slippe trykket på gasspedalen.

Nå nettopp

– Det kjøres for fort.

Slik oppsummerer assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen årets sommertrafikk så langt.

Flere tusen nordmenn har tatt sommerferie, og mange har i år lagt fridagene til destinasjoner innenfor landets grenser. Ifølge en undersøkelse utført av Visit Norway svarte to av tre nordmenn at de ville feriere i Norge, og ni av ti ville bruke egen bil som fremkomstmiddel.

Det har fått UP ut på veiene. I forrige uke skrev de ut 2155 fartsovertredelser, og 119 førere ble fratatt sertifikatet. Samme uke i fjor registrerte de 1779 overtredelser som gjaldt høy fart, mot 121 førerkortbeslag.

Kontrollene ble holdt i forbindelse med aksjonen «Grønne veier», hvor UP har valgt seg ut prioriterte riks- og regionveier.

– Noen steder rapporterer distriktene veldig mange fartsovertredelser. Når vi vet at fart er en av de vanligste foranledningene til alvorlige ulykker, så er vårt klare budskap for å forhindre dødsfall at folk overholder fartsgrensene, sier han.

Merkbar økning

Til sammen har 51 mennesker mistet livet i trafikken i år, en liten økning fra foregående år, ifølge Statens vegvesen. I juni måned omkom ni personer, av disse var seks personer MC-førere.

– På en motorsykkel finnes det verken beskyttende karosseri eller sikkerhetsbelter, så hvis ulykken først er ute så er konsekvensene som oftest langt mer alvorlig enn i en bil. Dette betyr at vi må gjøre alt vi kan for å unngå ulykken i utgangspunktet, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Han har selv nylig kjørt fra Finnmark til Østlandet.

– Det som slår meg, er at det er veldig mye trafikk. Mye trafikk gjør at faren for ulykker øker. Når du sitter og kjører hele dagen med trafikk imot hele tiden, er det økt fare for uoppmerksomhet, sier han.

Han anbefaler folk å roe ned når de sitter bak rattet.

– Akkurat nå er det norgesferie for veldig mange, og man kan ikke regne med at det går så veldig fort. Kjører du forbi en som kjører sakte, tar du igjen en ny kø raskt, sier han.

ASSISTERENDE UP-SJEF: Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP

UP-sjef Larsen opplyser at spesielt Nordland har registrert en merkbar økning i antall ferierende på veiene. I forkant av ferien svarte 425.000 nordmenn at de ville legge årets ferie til Lofoten, ifølge en spørreundersøkelse fra Ipsos.

Larsen forventer også at det kan bli enda mer folksomt på veiene etter at myndighetene åpnet for at utenlandske turister kan feriere i landet fra onsdag denne uken.

– Det er derimot ikke de utenlandske turistene som omkommer i trafikkulykker her i landet, de fleste som er involverte er nordmenn, sier han.

Flere bobiler

Larsen sier at en konsekvens av at nordmenn har lagt ferien til eget land, er at flere har skaffet seg bobil og campingvogn. Det betyr ferske campingsjåfører på veiene, uten at det nødvendigvis bekymrer UP-lederen nevneverdig.

– Vi tenker at sjåførene har erfaring med å kjøre i Norge, og at de tar hensyn. Det er selvfølgelig et usikkerhetsmoment, men vi må se hvordan det eventuelt påvirker når sommeren er over, sier han.

Han vektlegger at Norge er det mest trafikksikre landet i verden i forhold til folketall, selv om det fremdeles dør folk på norske veier.

– Det viktigste er fremdeles at folk ikke kjører for fort, og er edru, oppmerksomme og hensynsfulle når de ferdes på veiene.

Publisert: 14.07.20 kl. 05:52

