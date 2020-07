VIL TA GREP: Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) etterlyser flere tiltak for utføre fra regjeringen. Foto: Helge Mikalsen / VG

Antallet uføre stiger: – Regjeringen mangler vilje til å prioritere

Andelen uføre øker, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) mener at regjeringen må gjøre mer for å hjelpe de som står utenfor arbeidslivet.

– Lovord og festtaler hjelper ikke ungdom som blir skjøvet ut av arbeidsmarkedet før de har kommet seg inn, sier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) som sitter i arbeids- og sosialkomiteen.

I 2019 var 364.000 personer uføretrygdede i folketrygden, 36.000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18–67 år var uføre. Hverken gradert uføretrygd eller kombinasjon av trygd og arbeid ser ut til å øke, skriver SSB.

– De store tiltakene og vilje til å prioritere fra regjeringen sin side, mangler, mener Ap-politikeren.

Fra 2018 til 2019 økte andelen uføre i aldersgruppen 25–34 år fra 3,1 til 3,5 prosent.

– Vi ser at mange unge ikke slipper inn i arbeidslivet. Det er trist på alle mulige måter, både for enkeltpersonene og for samfunnet, sier hun.

SSB: Uførereformen har hatt lite effekt

Uførereformen i 2015 gjorde det enklere å kombinere uføretrygd og arbeid enn det hadde vært tidligere. Dette ser likevel ikke ut til å ha hatt betydelig effekt på yrkesaktiviteten blant uføre, skriver SSB.

Det er en liten tendens til en økende andel yngre som ikke er 100 prosent uføre, men det er fremdeles de i alderen 45–61 år som jobber mest.

Bjørnebekk-Waagen mener at politikken som regjeringen fører er en dråpe i havet i forhold til det som trengs, og kaller det en hån mot problemet.

– Blant annet har andelen opplæringstiltak i NAV har gått ned. I stedet for å gi flere muligheter har det blitt færre. Det er også kuttet i ytelsene til unge på arbeidsavklaringspenger.

– Vi trenger også et helsevesen som stiller opp for folk, og som ikke sparker bein under folk som trenger det aller mest, sier hun.

Frykter coronakrisen vil forverre situasjonen

Bjørnebekk-Waagen er bekymret for at coronakrisen vil gjøre en ille situasjon enda verre.

– Vi vet at arbeidsmarkedet hardner til, og det blir vanskeligere å få jobb. Da er det typisk at det er de unge som blir skjøvet ut. Jeg er redd for at vi får en «coronagenerasjon» med tapte muligheter. Statistikken viser at vi trenger en regjering som tar det på alvor, ikke skyver de unge enda lenger ut, sier hun.

Bekymret for økningen i antall unge uføre

Statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en e-post til VG at regjeringen jobber målrettet og langsiktig for å unngå at unge mennesker havner utenfor arbeidslivet.

– Det er alvorlig at tallet på uføre øker. Vi er særlig bekymret for økningen i antall unge uføre, skriver hun.

– Regjeringen vil bruke mer penger på tidlig og tett oppfølging. Vi jobber for at uføretrygd i større grad kan kombineres med jobb. Alle unge under 30 år som ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet etter åtte uker, skal få skreddersydd oppfølging hos NAV gjennom arbeidsmarkedsopplæring eller yrkesrettet opplæring.

Hun skriver at regjeringen satser på helsearbeid for å bedre samarbeidet mellom helsetjenesten og NAV.

– Vi holder trøkket oppe på inkluderingsdugnaden, slik at flere med hull i CV-en får seg jobb.

– Har trappet opp tidlig innsats i skolen

Statssekretæren skriver at regjeringen bevilger nye 850 millioner i kompetanseløftet, og legger til rette for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger for å unngå at folk skal havne varig utenfor arbeidslivet.

– Noe av det viktigste for å lykkes i arbeidslivet er å fullføre skolen, og dersom man dropper ut av skolen er risikoen for å bli ufør større. Regjeringen har derfor trappet opp tidlig innsats i skolen, blant annet ved å få på plass flere lærere og mer undervisning i regning, lesing og skriving. Fraværsgrensen fungerer også, og nå fullfører nesten 80 prosent av dem som begynte på i videregående skole i 2013 innen seks år.

– Arbeiderpartiet innførte ordningen med arbeidsavklaringspenger. Altfor mange har gått altfor lenge uten å få god nok oppfølging og dermed uten å komme nærmere arbeidslivet. Vi har tatt kraftige grep på AAP-ordningen og fått arbeid og aktivitet inn i flere ytelser, skriver Begum.

