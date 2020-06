SØKER MED HUND: Politiet søker med to hunder i området rundt hytta. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Nye undersøkelser på Hagen-eiendommer: – Jeg er svært overrasket

BIRI (VG) Politiet søkte med hund ved Anne-Elisabeth Hagens hytte på Biri i Gjøvik. I tillegg har de sperret av Kvitfjell-hytta til Tom Hagen på ny.

Øst politidistrikt har fått Nedre Romerike tingretts tillatelse til å granske og ransaker fritidseiendommer tilknyttet drapssiktede Tom Hagen. Retten mener det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap.

Den ferske beslutningen fra Nedre Romerike tingrett står i kontrast til kjennelsen fra den høyere rettsinstansen, Borgarting lagmannsrett, i starten av mai. Da mente lagmannsretten at det ikke var skjellig grunn, og milliardæren ble løslatt.

– Retten har blant annet fått tilgang på nye beviser i saken. Vi har heller ikke lagt skjul på at politiet etter løslatelsen har gjort nye funn vi mener er relevante, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til VG.

Søker etter Anne-Elisabeth

Hrenovica sier at de gjennomfører ulike kriminaltekniske undersøkelser på fritidseiendommene, og at formålet er å sikre spor, som kan være bevis i saken.

– Vi har tidligere gjort undersøkelser inne på hytta på Kvitfjell, mens nå gjør vi primært undersøkelser utvendig. I tillegg gjennomfører vi søk etter Anne-Elisabeth Hagen, sier Hrenovica.

fullskjerm neste PÅ BIRI: Anne-Elisabeth Hagen, som har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018, har eid en hytte på Biri i Gjøvik.

Forsvarer Svein Holden reagerer på den ferske avgjørelsen til Nedre Romerike tingrett.

– Jeg er svært overrasket over tingretten beslutning. Tingretten begrunner sin avgjørelse med å vise til dokumentene det er vist til i lagmannsrettens kjennelse da Hagen ble løslatt, samt 17 ytterligere dokumenter, hvor det er henvist til to dokumenter to ganger. Vi har gjennomgått de 15 dokumentene, sier Holden til VG.

Men han sier at Tom Hagen ikke vil anke rettens avgjørelse.

– Tom Hagen ønsker ikke å obstruere politiets arbeid, og formodentlig vil disse utvendige undersøkelsene raskt bli ferdigstilt.

Tom Hagen, som nekter enhver befatning med konas forsvinning, har etter at han ble løslatt av lagmannsretten, reagert kraftig mot politiets ransakinger av hjemmet i Lørenskog og hytta på Kvitfjell.

Politiet har siden løslatelsen holdt på hjemmet hans som et drapsåsted og nektet Hagen å flytte hjem. Hagens forsvarer, Svein Holden, tok ransakingen til retten, men 3. juni ga lagmannsretten politiet tillatelse til å fortsette ransakingen av huset i Sloraveien 4 i Lørenskog.

I midten av mai uttalte politiet at de var ferdig med ransaking av hytta på Kvitfjell. Den ble dermed frigitt, slik at Tom Hagen kunne ta den i bruk. Nå har de altså fått tillatelse til nye undersøkelser der.

KVITFJELL: Her er politiet ved Hagens hytte på Kvitfjell i mai i år. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 23.06.20 kl. 13:55

