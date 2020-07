KLAR: Jonas Gahr Støre nyter late feriedager innimellom jobbing i sommer. Han tok imot VG på familiens hytte i Kilsund. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Jonas vil overta skuta etter Erna: – Jeg er klar

KILSUND (VG) – Jeg er klar, sier Jonas Gahr Støre. Klar for å bli statsminister. Pengene er satt i banken og politikken – forsøksvis – satt på dagsorden.

For mindre enn 10 minutter siden

I dette sommerintervjuet sier Støre nei til KrF, han avviser Sp-Vedums nei til SV og lukker ikke døren for Trond Giske.

Og: Støre sier at han ikke tror det kommer til å bli utvunnet mer olje eller gass i Barentshavet.

Bake, bake kake

Det lukter kake lang vei når vi kommer inn døren. Vi vet at kona ikke er her; vi ser heller ingen kokk – eller vaktmester.

Lukten kommer fra en solskinnskake.

Verten må innrømme at han har bakt etter morgenbadet der nede i sjøen foran hytta.

Men noe hjemme hos-intervju kan vi bare glemme. Og ikke noe foto inne. Han sier vi er på et sted der familien ønsker pustehull utenfor kameralinsen:

Vi er invitert til Støres hytte i Kilsund i Arendal kommune. Han henter oss i en liten ribb inne ved bryggen i Kilsund. 70 bortkastede hestekrefter brummer mildt der bak – vi duver i lovlydige fem knops fart utover, i rundt fem minutter, til hytta.

LÅNTE KLÆR: Jonas Gahr Støre sier Erna Solberg har lånt Aps klær i corona-krisen. Her sitter han på terrassen under intervjuet. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Det var min morfar som kjøpte den i 1950.

Han forteller at han fisker makrell, og legger båten erfarent inn til familiebryggen og fortøyer på en måte som fjerner noe av tankene vi har om at mannen er en vassfis av en landkrabbe.

Hytta ligger nesten helt nede ved vannet, men er plassert noen meter oppe på et lite nes som strekker seg mot fjorden.

Naturtomt og klippet gress. Utrolig beliggenhet, sørvendt og solvendt ut mot ytre del av Kilsund. Hytta er flott, men ganske vanlig – av tre, maritimt innredet. Mye hvitt og blått.

Siden inne er privat område, er det terrassen som gjelder. Innbygget, med glassvegger og varmelamper for kjølige dager.

– Vi har god sjanse

Selv om Ap sliter med målinger langt nede på 20-tallet og hans popularitet ifølge en Dagbladet-måling er på historisk bunnivå og Erna Solbergs ditto på et toppnivå, er det fortsatt såpass rødgrønt flertall at mannen som serverer kaffe fort ender opp som statsminister etter stortingsvalget neste september.

– Vi har god sjanse for å sikre rødgrønt flertall. Samtidig har de siste valgene vist at det kommer til å bli jevnt. Vi skal ikke undervurdere den borgerlige siden. Vi vet at angrepene kommer, sier han.

RIK: Jonas Gahr Støre ser ikke bort ifra at det kommer nye formue-angrep fra hans politiske motstandere: Ikke på grunn av hvordan formuen er forvaltet, men fordi han har en stor formue. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Torsdag fortalte han til VG at han nå har satt hele sin formue i banken, for å slippe mer fokus på egen formue, slik det har vært de to siste valgkampene.

– Tror de det kommer nye angrep; ikke lenger som følge av plasseringen av formuen, men at du som Ap-leder har en stor formue?

– Ja, vi ser tilløp til det allerede og jeg tror de kan komme til å mobilisere mot meg. Men jeg opplever å ha bred støtte i partiet bak den politiske linjen vi har meislet ut: Vi skal sikre velferden, arbeid og helse og vi skal kutte utslipp og skape nye jobber.

Sier nå nei til KrF i 2021

Ap er allerede i spagaten mellom interessene til LO og industrien på den ene siden – som fortsatt vil ha tunge oljesatsinger – og klimaforkjemperne i AUF. Senest smalt de sammen om iskanten.

– Hvis du er avhengig av å få med De Grønne og Rødt for å få flertall, ser den spagaten ut til å bli enda større?

– Vi har mer som forener på rødgrønn side, enn det den sittende regjeringen og Frp har.

– Dere kan komme til å trenge De Grønne og Rødt for å få flertall. Hva slags avtale er du villig til å inngå med dem?

– Du må nesten spørre De Grønne og Rødt om de ønsker en regjering utgått fra Høyre og Frp eller en fra Ap, sier Støre.

Utenfor søker en måke ly for en sommerlig regnbyge. På terrassen vrir vi til Kristelig Folkeparti:

Støre har i et intervju i Klassekampen denne uken åpnet for mulig samarbeid med KrF, hvis de endrer kurs.

– Det jeg sa var at dersom de vil skifte side, så skal vi ta stilling til det.

– Det er en del velgere som ikke vil stemme Ap hvis de får KrF med på kjøpet?

– Min uttalelse i Klassekampen er blitt tolket for vidt. Jeg vil derfor si; KrF har valgt allianse med Frp og Høyre, så det er ikke aktuell politikk å vurdere KrF i forbindelse med en regjeringsdannelse neste år.

EN LANG VEI: Jonas Gahr Støre har vært partileder siden 2014, da han overtok som etter Jens Stoltenberg. Han og Ap har vært utenfor regjeringskontorene siden. Partiet sliter på målingene, men Støre er optimist. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa nylig til NTB at han foretrekker en regjering mellom Ap og Sp, uten SV.

Det er Støre uenig i.

– Det er greit å signalisere sitt primære standpunkt, men jeg synes det er viktig at SV blir med inn i en regjering: De har en profil som står godt til oss og de tre partiene utgjorde en så god balanse i åtte år i regjering fra 2005 til 2013, at jeg mener vi bør gå for en slik trepartiregjering fra 2021.

– Det vil kunne bli en regjering med et svakt Ap og en sterk venstreside, som kommer til å hogge løs med klimaøksen?

– Jeg er kald og rolig når det gjelder vår oppslutning akkurat nå. Vi skal opp.

– Opp til 30 som partisekretær Kjersti Stenseng har tallfestet?

– Jeg gir ikke noe slike tall, men vi skal opp fra det lave nivået vi ligger på nå.

Han sier det som en selvfølge og med en skråsikker selvtillit, som ingen målinger er med på å underbygge akkurat nå:

Viser til Høyre før coronaens tid

På VGs junimåling oppnådde Ap 23,5 prosent og Høyre 24,2 prosent. På TV2s måling onsdag ramlet Ap til 20,8 prosent. Høyre fikk 27,7.

– Vi skal huske at Høyre hadde 18 prosent på målinger før coronakrisen. At de har økt gjennom en krisetid, er som forventet. Slik har regjeringspartier erfart i hele Europa, sier Støre.

Han tror en mer normal hverdag vil hjelpe til.

– Etter fire måneder med coronakrise og behov for brede politiske forlik, vil vi etter sommeren komme tilbake til den politiske hverdagen, hvor vi kan fronte partienes politikk.

– Du mener at det er statsminister Erna Solberg og Høyre som har vunnet oppslutning i en krisetid?

– Brede forlik tjener alltid den sittende regjeringen, fordi det er de som fronter dem. Slik er det. Jeg vil ikke unnlate å stille opp når landet er i en krise. Folk skal vite at Ap stiller opp bak brede forlik når landet rammes av krise. Og det er til det gode for vanlige arbeidsfolk.

VIL TIL TOPPS: Jonas Gahr Støre på vei opp til Vestre Kvaknes fyr, ved innløpet til Kilsund i Flosta i Årendal kommune. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Han sier regjeringen gjennom de økonomiske krisepakkene brukte sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk.

– De har lånt våre klær og brukte våre politiske virkemidler, med sterk statlig styring. Men når politikken mer blir normalisert, går de tilbake til sine gamle løsninger: Kutt i formuesskatt, stram kommuneøkonomi, privatisering og konkurranseutsetting, de gjør ingenting for å styrke det organiserte arbeidslivet og de kvier seg for å satse på det grønne skiftet.

Oljebudskap om Barentshavet

Støre gir nå nye signaler knyttet til oljeleting og utvinning i Barentshavet.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli utvunnet noe mer olje eller gass i Barentshavet.

– Du varsler slutten for mulig nye oljeeventyr i nord?

– Jeg ser ikke for meg noen ny olje- og gassvirksomhet i det området i fremtiden. En ny forvaltningsplan er nå viktigere for å regulere andre virksomheter, som fiske, skipsfart og cruise, ikke først og fremst for å regulere oljevirksomhet.

– Hva skjer om det blir gjort et gigantisk funn?

– Da må vi gjøre alle vurderingene av om det er forsvarlig å utvikle det, ut fra de tydelige bærekraft-hensynene som ligger i forvaltningsplanen.

Støre sier at han er sikker på at deres grønne oljevei, er veien som kommer til å samle oppslutning.

– Vi skal ikke avvikle olje- og gassvirksomheten nå, men utvikle den slik at den kutter utslipp og bidrar til det grønne skiftet. Så skal vi utnytte deres teknologi og bygge en helt ny industri ut fra dette oljemiljøet, slik at vi kan bli verdensledende på grønne satsinger, som rensing og lagring av CO₂, havvind og hydrogen. Slik skal vi kutte utslipp og skape jobber: Vi skal leve av å redde klima.

Nylig ble det kjent at et av prosjektene han nevner, rensing og lagring av CO₂ har en kostnadsramme på 25 milliarder kroner, for investering og drift i ti år, av to anlegg.

Støre holder litt til på corona som tema og tar den med til New York.

– Corona-pandemien har vist at alarmering og rapportering er helt avgjørende ved et utbrudd. Når Norge skal ta sete i sikkerhetsrådet i FN ved nyttår, mener jeg at en av våre viktigste oppgave blir å lede an i arbeidet for å være bedre forberedt neste gang. For en ting er sikkert; det vil skje igjen. Vi vil få flere pandemier.

Støre speider ut over Kilsund og ser for seg hvordan den norsk-danske fregatten Najaden ble jaget av den britiske Dictator 6. juli 1812. – Det skjedde rett på utsiden her, sier Støre om slaget ved Lyngør, hvor Najaden ble angrepet og sank. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Giske

– Trond Giske kan bli leder av Trøndelag Ap på årsmøte i august, som vil kunne gjøre ham til leder av det største fylkeslaget i Ap og plass i landsstyret. Er det greit?

– Det overlater jeg helt og fullt til Trøndelag Ap å avgjøre.

– Du har tidligere gitt signaler om at de må tenke seg om?

– Ja, men det er lenge siden, tilbake i 2018.

– Så det er greiere nå?

– Det er ingen tvil om at vi etter valget høsten 2017 hadde store interne problemer, knyttet til metoo. Det var ikke byggende for oss. Men vi håndterte saken og konkluderte dem. Det står jeg helt og fullt for. Nå opplever jeg at partiet står politisk samlet.

– Ser du for deg at Giske kan bli en del av regjeringsapparatet hvis du blir statsminister?

– Først skal vi vinne valget, så skal det eventuelt legges en kabal. Det er langt frem dit.

– Er dere sultne?

En av sønnene hans hilser og strener forbi.

– Han er fornøyd, sier faren:

– Han var med til Steigen i forrige uke og dro en kveite på 22 kilo, på stang. Det var en voldsom opplevelse.

– Er dere sultne, spør Støre og forsvinner inn på kjøkkenet.

STØRES KAKE: Solskinnskaken til Støre. Foto: Bjørn Haugan

Og kommer tilbake med et stort fat med laks og gressløk på knekkebrød.

Vi nyter oss gjennom den uvante, men morsomme kombinasjonen, før han setter kronen på verket: Solskinnskaken.

Som var like god som den luktet.

– Den er enkel å lage og noe jeg gjerne tilbyr våre gjester, sier mannen som vil ta over etter Erna Solberg som statsminister, etter at du har levert stemmeseddelen 13. september neste år.

Erna slår tilbake

Statsminister Erna Solberg sier det er kake igjen, men at det ikke er gitt at Ap får noe mer.

– Jeg tror at Ap hadde tjent mer på å møte vanskelige meningsmålinger med fokus på egne løsninger, enn å tegne vrengebilder av andres politikk. Bildet i juni er at norsk politikk har blitt mer «normal» – og politiske skiller synligere; vi holder oss høyt og Ap faller.

UT PÅ TUR: En mellomstor ribb er fremkomstmiddelet til Jonas Gahr Støre på sjøen i Kilsund. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Publisert: 04.07.20 kl. 07:35

