BEKLAGER: Hans Geelmuyden i PR-byrået Geelmuyden Kiese skriver i en pressemelding at han fra nå av skal «avstå fra rasistiske ytringer». Foto: Mattis Sandblad

Hans Geelmuyden legger seg flat: Erkjenner rasistiske kommentarer

PR-eksperten beklager torsdag i en pressemelding uttalelsene hvor han ba kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier».

– Jeg synes jeg har beklaget mange ganger, derfor sendte vi ut den meldingen nå, sier Geelmuyden til VG. Han mener sammenhengen det ble sagt i gjør det rasistisk.

– Dette kunne jeg ikke sagt til hvem som helst. Derfor blir det rasistisk, fortsetter han.

– For meg har dette vært en uke preget av masse erkjennelser, at vi har diskriminering og rasisme i det norske samfunnet. Det har vært en oppvåkning for meg. Ingen blir gammel før de slutter å lære. Derfor føler jeg meg som en ung mann.

IKEA avsluttet samarbeid

– Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer, skriver Hans Geelmuyden i en pressemelding.

IKEA Norge bestemte seg mandag for å avslutte samarbeidet med PR-byrået Geelmuyden Kiese.

– Utsagnene til Hans Geelmuyden har vært en medvirkende årsak til at vi avslutter samarbeidet nå, skrev kommunikasjonssjef Helene Løken i IKEA til VG da.

Det skjedde i kjølvannet av omstridte utsagn fra PR-eksperten Hans Geelmuyden knytte til en debatt om mangfold i kommunikasjonsbransjen.

«Autoritær ekstremist»

I et intervju med bransjeavisen Kampanje 15. juni uttalte Geelmuyden at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». I en Facebook-tråd først omtalt av Kampanje kalte Geelmuyden også kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf for ein «autoritær ekstremist» og videre at Ashraf måtte lære seg «vestlige verdier og ikke misbruke dem».

– Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om «kebabnorsk» er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger. Ettersom ikke alle har fått med seg beklagelsene, følger min offisielle beklagelse her, skriver han.

Samtidig skriver han at han ber om å bli trodd på at disse kommentarene ikke representerer hva han står for som menneske.

– I handling har jeg i 31 år arbeidet intenst for å gjøre Geelmuyden Kiese til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Jeg håper at både nåværende og tidligere kolleger kan bekrefte dette. Hendelsene de siste ukene motiverer meg til ytterligere innsats for mer mangfold og integrering, både i GK, og i samfunnet, skriver han.

Publisert: 02.07.20 kl. 13:35 Oppdatert: 02.07.20 kl. 13:48

