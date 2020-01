OPPTUR: Siv Jensen kan glede seg over de siste partibarometrene i flere aviser. Foto: Odin Jæger

Frp-boost i VG-måling etter regjerings-exit: Mobiliserer sofavelgerne

Frp gjør et hopp på VGs siste partibarometer i januar. Et flertall av velgerne i alle partiene mener det var riktig av dem å gå ut av regjering.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi mobiliserer velgere nå – vi ser det jo også på andre målinger, og vi ser det også på medlemstilveksten vår. Det forteller meg at vi har tatt en riktig beslutning, og at det budskapet vi har skaper begeistring, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Saken der Norge hentet hjem en IS-kvinne sammen med barna hennes, var dråpen for Frp. Jensen bekreftet at partiet trekker seg ut mandag etter et krisemøte i partiet.

– De har fått en boost etter at de gikk ut av regjeringen, sier analysesjef Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Det at sofavelgere fra 2017 nå sier de vil stemme Frp forklarer mesteparten av fremgangen:

– Først og fremst skyldes det at de klarer å mobilisere nye velgere, altså de som ikke stemte i 2017.

VG-målingen gir et øyeblikksbilde – den er tatt opp like etter Frps exit, over to dager der saken har preget mediebildet. Den viser at Frp har gått opp 2,8 prosentpoeng fra VGs forrige måling tidligere i januar.

– Dette er en gruppe velgere som fort kan endre oppfatning, så det er fortsatt usikkert om Frp greier å holde den koken som de har fått nå. Tallene fremover vil vise om de greier å holde på mobiliseringen av nye velgere, sier Olaussen.

Fakta om målingene Dato for gjennomføring: 20.–21. januar 2020. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Partibarometeret: Antall intervjuer: 1182 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-1.5–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Spørsmål: Fremskrittspartiet har besluttet å gå ut av regjeringen. Mener du det var riktig av Frp å gå ut av regjeringen nå, eller mener du det ikke var riktig? Antall intervjuer: 506 velgerne som stemmer på Høyre, Frp, KrF og Venstre Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5–4.5 prosentpoeng for hovedfrekvensene.

– Kan finne løsninger

Etter at Frp trådte ut av regjering, har de snakket om å stoppe strømkabelen NorthConnect, og fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal har sagt at han vil at partiet skal kjøre hardt på saker som innvandring og bompenger.

Men Siv Jensen vil ikke gi flere signaler på hvilke saker Frp vil fronte i opposisjon, nå som de har sagt at de ikke lenger er bundet av regjeringserklæringen, men skal følge eget program.

– Nå skal vår stortingsgruppe i ro og mak drøfter dette – det er mange i alle opposisjonspartier som ivrer etter å ta opp saker. Jeg ser for meg at vi kan finne løsninger både sammen med de tre regjeringspartiene og med andre partier, men det er en del det er kunstig å samarbeide med – vi har ingenting til felles med Rødt, sier hun.

Flest mener Frp-exit var riktig

VG har også spurt velgere som oppgir at de vil stemme Høyre, Venstre, KrF eller Frp om de mener det var riktig av Frp å gå ut av regjeringen nå.

– En klar overvekt mener det var riktig av Frp å gjøre dette i samtlige av partiene, sier analysesjef Olaussen.

Den klareste overvekten er blant Frps egne velgere – der mener 82 prosent at det var riktig, mens bare 6 prosent mener det ikke var riktig.

Hos Høyre-velgerne mener 50 prosent at exiten var riktig, mens 27 prosent sier nei. I KrF er det mer jevnt, med 43 prosent som mener det var riktig, mot 30 prosent. 46 prosent av Venstre-velgerne mener det var riktig, mens 17 prosent ikke mener det.

Slik svarte velgerne av de fire partiene totalt:

Olaussen trekker linjer til den store saken i sommer, der det var støy rundt bompenger.

– Da la Frp frem krav og truet med å gå ut – og det har i alle fall lenge vært en stor gruppe innad i Frp som har tatt til orde for å gjøre det. De andre partiene har kanskje ettervert begynt å venne seg til tanken, også blant velgerne.

Siv Jensen sier til VG at hun er glad for at velgerne hennes støtter beslutningen om å forlate regjeringen.

– Det er heller ikke så veldig overraskende at Venstres velgere var glade for å bli kvitt oss, men de skal ikke glede seg for tidlig.

Slik skjedde Frp-exiten: Trodde ikke på brudd

Senterpartiet litt ned

I en TV 2-måling tatt opp like etter at hun Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som justisminister, fosset Frp frem hele 9,8 prosentpoeng. Frps exit nå i januar får ikke like stor effekt på oppslutningen.

Men i VGs måling gjør Frp altså et hopp på 2,8 prosentpoeng – fra 11,4 prosent oppslutning tidligere i januar, til 14,2 prosent nå. Det er akkurat like stort hopp som Frp gjorde da det ble fremmet mistillitsforslag mot Listhaug våren 2018 på VGs marsmåling, før hun hadde gått av.

– Det er spesielt blant menn at Frp går frem, sier Olaussen.

I tillegg til at de har mobilisert velgere som ikke stemte i 2017, har Frp fått en overgang fra noen som stemte Høyre.

– Det har lenge vært sånn at bytteforholdet mellom velgere fra Frp og Høyre har gått i Høyres favør. Denne gangen er det større overgang fra Høyre til Frp.

Partibarometeret viser også en liten nedgang for Senterpartiet fra forrige måling, selv om de fortsatt ligger langt over nivået de fikk i valget i 2017.

– De får fortsatt et brukbart tilsig av velgere fra flere av partiene, men det er noe dempet – med litt mindre fra Høyre, Frp og Ap, Olaussen.

Trygve Slagsvold Vedum påpeker at 14,8 prosent fortsatt er større oppslutning enn valgresultatet.

– Og det var det beste lokalvalget vi har gjort i partiets hundreårige historie – vi er det partiet med størst fremgang siden forrige stortingsvalg. Så det er veldig solid, sier han.

