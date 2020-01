Ny aktor på plass i maratonsaken mot Eirik Jensen

* Begynte i Oslo politidistrikt i 1977 og ble etter hvert leder for Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray i Oslo. Har deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden og tilhørte før pågripelsen politimesterens strategiske stab.

* Ble pågrepet 24. februar 2014, løslatt 30. mai samme år. I 2016 ble han pensjonert.

* Er tiltalt for grov korrupsjon for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner, og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Nekter straffskyld.

* Er også tiltalt for brudd på våpenloven, men enkelte tiltalepunkter er blitt frafalt.