I FRONT: Lars Hagseth (t.v.) og Joachim Orvik står bak gruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal» på Facebook. Foto: Gisle Oddstad, VG

Nå skal fergeopprørerne møte makten: – Må få orden på kaoset

MOLDE (VG) Tirsdag skal to regjeringstopper sendes rett inn i løvens hule. De skal nemlig til Møre og Romsdal for å møte fergeopprørene.

– Når du kan få over 100.000 bare i fergeutgifter på et år, blir det rett og slett kritisk for folk, sier protestleder Lars Hagseth til VG.

Han er én av fergeopprørerne som tirsdag skal møte Norges nye samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

De to statsrådene er nå på vei til Møre og Romsdal, nærmere bestemt Molde. Eller løvens hule om du vil. For fra Hordaland til Finnmark har fergeprisene skutt i været – og sinnet og opprøret har kommet hakk i hæl. Opprørerne frykter fraflytting fra øyene og rasering av lokalsamfunn.

– Vi må gi alle en sjanse til å sette seg inn i saken og komme med løsninger. Men vi er knallharde på at fergeprisene må ned, sier Joachim Orvik.

PRISES OPP: Møre og Romsdal fylkeskommune har økt billettprisene for å få høyere inntekter. Når autopass (den hvite brikken i frontruten) innføres som betalingsmiddel i sommer, blir det enda dyrere for bilistene. Foto: Gisle Oddstad

Sammen står de to bak Facebook-gruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal».

– Måten det blir gjort på er ikke så nøye for oss, så lenge det blir en god løsning for brukerne. Det er vi ganske krystallklare på, sier fergeopprører Orvik.

Kampen om skylden

Et par VG har møtt i området tidligere har regnet seg frem til fergeutgifter på 130.000 i året når prisene øker igjen i sommer. De to opprørerne lover regjeringens utsendte klar beskjed.

– Det blir det. Det er helt sikkert. Vi håper at de kommer for å løse floken, sier Hagseth.

OPPDATER DEG: DERFOR ØKER FERGEPRISENE Møre og Romsdal hevet fergene opp to takstsoner de siste årene for å få høyere billettinntekter. I sommer går de over til Autopass – den lille brikken i bilvinduet som erstatter billettsystemet. Da får passasjerer reise gratis, men bilbillettene øker med 30 prosent. Elbil 75 prosent avslag med rabattkort og elbilfordeler.

Men det er flere grunner. Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen

Det er fylkene selv som har økt billettprisene. Men de igjen skylder på store utgifter og for lite penger fra staten.

Uansett, uavhengig av hvem som har skylda, så er faktum at det blir mye dyrere å ta ferge i Møre og Romsdal.

– Det betyr spesielt mye for dem som må pendle på jobb. Og næringslivet. Der er det folk som vurderer å flytte så de ikke er avhengig av ferge. Spesielt ute på øyene er det kritisk, sier Hagseth, som selv bor i Midsund.

Fakta: Sjekk ditt fylke VG har undersøkt prisøkningen for personbiler fra 2015 til januar 2020, langs kysten fra Nordland til Rogaland. Fylkene Sogn og Fjordane og Trøndelag har en prisutvikling som følger rikstakstene og økte med 25 prosent siden 2015. Fylket med laveste prisvekst er Rogaland med 23 prosent. Med prisøkningen i januar hadde Nordland nær doblet sine priser på fem år, med i snitt 94 prosent økning. Etter at fylket gikk tilbake på dette er nå endringen i snitt 44 prosent fra 2015. Autopass ble innført i gamle Hordaland fylke 1. januar, og prisene økte 36 prosent. Tre prosent av dette er den vanlige prisstigningen. På fem år er økningen i snitt 64 prosent. I Møre og Romsdal er økningen generelt 37 prosent på fem år. De fergene som har økt to takstsoner har gått opp 43 prosent. De fleste andre ferger vil få denne økningen senere. Endringene med Autopass i sommer, på 30 prosent, kommer i tillegg. Fylkene Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland har hatt en utvikling som svarer rikssatsene, med 23 prosent og 25 prosent.

– Hovedbeskjeden fra oss er at stat og fylke må sette seg ned og jobbe sammen for å få orden på kaoset med fergeprisene, sier Hagseth.

Det er familier og næringsliv på øya Gossa som tirsdag skal få besøk av de to statsrådene:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har påpekt at han ikke vil stille med noen løsninger nå allerede. Men at han ønsker dialog med fylket og opprørerne.

– Jeg ser frem til å treffe de i dag og få en nærmere forståelse for saken. Når vi reiser i dag, har vi ingen løsninger. Men det er flere virkemidler som kan vurderes. Vi skal også møte fylket. Målet er å bli klokere i løpet av dagen, sier Hareide til VG.

Fergeopprører Orvik forventer at statsrådene ser alvoret i saken.

– Vi forventer å få noen svar og noen signaler på at de tar dette såpass på alvor at de vil gjøre noe med det, sier han.

Publisert: 04.02.20 kl. 09:28

