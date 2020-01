TRE PARTI: Flere av sakene KrF og Venstre har fått gjennomslag for, kan få omkamp i Stortinget når de nå må søke Frps støtte på nytt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Frp ute av regjering – varsler omkamp og nye slag

Venstre og KrF, som har stått lengst fra Frp i regjering, skal nå søke støtte fra samme parti for sine kampsaker på Stortinget.

Nå nettopp

Selv om Frp nå går ut av regjeringen, forventer Høyre, Venstre og KrF at de fortsatt følger samarbeidsavtalen de forhandlet fram på Granavolden.

Samtidig sier partileder Siv Jensen at Frp nå mener de er fristilt samarbeidet. De vil følge partiprogrammet og vurdere i hver enkelt sak om de støtter sine gamle regjeringspartnere, når sakene skal stemmes over på Stortinget.

– Jeg håper at Frp står for mest mulig av det de har lovet tidligere, for vi har fortsatt et borgerlig flertall på Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

– Hvis ikke er det viktig å drive gjennom de reformene vi har sett for oss, sånn som rusreformen og den grønne næringssatsingen vår, sier Skei Grande.

– Hva tenker du da når Siv Jensen sier at Frp er fristilt fra Granavolden?

– Jeg håper at det over tid kommer til å sige inn over dem at de har vært med på å lage denne avtalen.

En mindretallsregjering er avhengig av støtte fra andre partier på Stortinget for å få gjennomført sin politikk. Skei Grande sier at Venstre fortsatt skal søke støtten de trenger hos Frp.

Les også kommentaren: «En syltynn regjering står igjen»

Disse sakene blir viktige

I en rekke saker kan regjeringen stå uten støtte fra Frp i Stortinget:

Iskanten, grensen for oljeleting i Barentshavet

Vindkraft på land

Kraftkabler til utlandet

Rusreformen for avkriminalisering av rusmisbruk

Pelsdyrforliket

Asyl og innvandring

Bioteknologiloven, der Krf har hatt veto på endringer

Likevel er det ingen andre samarbeidspartnere på Stortinget Venstre-lederen ser for seg at hun kan hente støtte fra.

– Jeg håper fortsatt at det skal være Frp. De har vært med på mange viktige og store reformer nå, som å koble oss opp mot EUs klimasamarbeid, som flere på sosialistisk side har stått imot at vi skal gjøre, sier Skei Grande.

Hun ser det ikke om realistisk at SV og Miljøpartiet De Grønne vil bidra til regjeringens prosjekter.

– Så har det vært krevende på hele innvandringsfeltet. Selv om vi har fått gjennom store økninger i kvoteflyktninger, og de har fått noen innstramninger, sier Skei Grande.

STÅR VED: Venstreleder Trine Skei Grande sier at de vil be Frp stå ved sine tidligere løfter. Foto: Odin Jaeger

Frp: – Trenger ikke kompromisse

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier at Frp ikke nødvendigvis kommer til å følge Granavolden-plattformen i disse sakene.

– Men hvilke av sakene gjenstår å avklare. I alle sakene Trine nevner har Frp tatt et tydelig partistandpunkt. Trenger ikke kompromisse nå, sier Limi til VG.

På NRK Debatten nevner Siv Jensen spesielt fastsettingen av iskanten, der Frp har ønsket oljeleting lenger nord i Barentshavet enn Venstre.

– Granavolden er historie for vår del. Om regjeringen vil ha flertall med oss så kommer vi til å være tøffe. Iskanten blir viktig for oss, vi ønsker ikke å gamble med en av de viktigste næringene vi har, sier Jensen.

DEBATT: Frp-leder Siv Jensen møtte til debatt og radiosending hos NRK mandag. Foto: Heiko Junge

Vil stramme inn på innvandring

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, varsler en tydeligere linje på asyl- og innvandringsspørsmål.

– Det er mye der striden har stått og det kommer til å bli et viktig felt fremover også. Det er det viktigste for velgerne våre, sier han.

Han nevner særlig familiegjenforening som et område der Frp kan stramme til.

Partiet skal være konstruktive i sin nye rolle på Stortinget, sier Engen-Helgheim, men de har ikke landet hvilken linje de skal legge seg på. Partiet skal dra retningen lenger mot høyre, ifølge stortingspolitikerne.

– Vi kommer ikke unna at vi må samarbeide framover for å finne de beste løsningene totalt sett. Men, vi står mye friere nå, og folk vil umiddelbart merke et annet og tydeligere Frp, sier Engen-Helgheim.

Omkamp på rusreform

Også Venstres rusreform kan tape støtte hos Frp, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.

– Den kommer nok til å se annerledes ut enn hvis vi var i regjering, sier Bruun-Gundersen til VG.

Helsepolitikeren sier at Frp fortsatt er enige i at rusmisbrukere bør få hjelp, og ikke straff. Partiet har likevel vært skeptiske til å avkriminalisere rusmisbruk med tanke på barn og unge.

– Nå som Frp skal kjøre primærpolitikk så er det jo helt åpenbart at vi kommer til å håndtere rusreformen annerledes utenfor regjering enn det som var utgangspunktet før jul, da utvalget la frem sin innstilling, sier Bruun-Gundersen.

Partiet kan ønske endringer i bioteknologiloven, når de ikke lenger må forholde seg til vetoretten Krf har.

– Det vil selvfølgelig nå bli diskusjon i Frp om ytterligere liberalisering, sier hun

KrF: – Ikke oversikt

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i KrF sier at regjeringen vil fremstå som en annen, selv om politikken de fører fortsatt følger Granavolden-plattformen. Ropstad vet ikke hvilke politiske gjennomslag KrF kan komme til å måtte kjempe for på nytt.

– Det er for tidlig å spekulere i nå, dessuten har jeg ikke full oversikt, sier Ropstad.

– Vil landet i det hele tatt merke at vi får en Sentrum-Høyre-regjering og en mindretallsregjering?

– Vi er opptatt av å styre videre på Granavolden-plattformen. Der ligger det veldig mange gode gjennomslag. Så vil det helt sikkert merkes at det blir ingen Frp-statsråder og flere statsråder fra Høyre, KrF og Venstre. Så vil Stortinget få en enda viktigere rolle fremover, sier Ropstad.

Publisert: 20.01.20 kl. 21:35

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser