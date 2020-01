TRUER UT AV REGJERING: Siv Jensen «sitter ikke i regjering for envher pris». Her fra Euronext sin årskonferanse i Paris 14. januar. Foto: ERIC PIERMONT / AFP

Siv Jensen truer med å gå ut av regjering

Lederen vil på Frp-gruppemøte onsdag be om å «sette hardt mot hardt» mot Erna Solberg.

Regjeringen har lenge stått fast på at kun barn som kunne få anledning til å bli hentet hjem til Norge, ikke voksne. Nå har regjeringen snudd.

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren i Syria. Dette på grunn av at det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Flere i Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris, sier Siv Jensen til Dagbladet.

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med, sier FrP-leder Siv Jensen til egne nettsider.

Publisert: 15.01.20 kl. 15:08

