Frp krever svar fra Erna innen slutten av januar

Siv Jensen er klar på at utfallet av IS-striden kan bli at Frp forlater regjeringen: – Vårt beger er fullt, sier partilederen.

Oppdatert nå nettopp

Etter Frps gruppemøte onsdag ettermiddag er Siv Jensen klar på hva Frp mener om hjemhentingen av IS-kvinnen og barna hennes.

– Vårt beger er fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sier hun til pressen.

I GRUPPEMØTE: Siv Jensen avbildet på vei til plassen sin i Frps gruppemøte på Stortinget onsdag ettermiddag. Helt til venstre: stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Frp vil ifølge Jensen definere noen tydelige krav overfor Høyre og statsminister Erna Solberg.

– Da er det i grunnen opp til henne (Solberg), journ.anm.) om hun vil ta det på alvor eller ikke.

På Dagsrevyen onsdag kveld sier Jensen at Frp vil sette en tidsfrist.

– Jeg har sagt at vi må avklare dette innen utgangen av januar. Vi vil fremsette en del krav overfor Erna Solberg, det vil vi gjøre i ro og mak bak lukkede dører. Men vi kan ikke la dette dra ut i det uendelige.

Partilederne møtes allerede onsdag kveld i statsministerboligen.

Sterke reaksjoner

Regjeringen har lenge stått fast på at det kun er barn som får anledning til å bli hentet hjem til Norge, ikke voksne med tilknytning til IS.

Nå har regjeringen snudd i den sterkt opphetede saken om å hente den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og hennes to barn fra Syria.

Jensen presiserer under pressekonferansen at det er de andre partiene i regjeringen som har besluttet å hente hjem moren og barna.

– Vi har hele tiden sagt oss villige til å hjelpe barn hjem til Norge. Men grensen vår har hele tiden gått i forhold til å ta hjem disse terroristene, sier hun.

LES OM AKSJONEN HER: Slik ble den norske IS-kvinnen hentet ut av Syria

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren. Dette fordi det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Flere i Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

– Vårt beger er fullt

Jensen understreker under pressekonferansen etter gruppemøtet at Frp gjerne vil fortsette å styre landet, men da med tydelige fotavtrykk.

Hun sier at hvis det ikke skjer, så har «vi faktisk bedre ting å bruke tiden vår på».

Hun mener at ingen av partiene nå er til å kjenne igjen og at regjeringens politikk er utvannet.

– Vi opplever at dette kommer etter et lenger fravær av gjennomslag av viktige saker for Fremskrittspartiet og våre velgere.

Jensen uttaler at Høyre i for stor grad har lent seg mot Venstre og KrF og bøyd av i for stor grad.

– Jeg har gitt uttrykk for at vi ikke vil dette lenger. Jeg har sagt ifra på vegne av Frp lenge, sier Jensen.

– Nå er tiden overmoden for at vi kjenner igjen hvert av de fire regjeringspartiene med tydeligere gjennomslag.

– En vanskelig sak

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at hjemhenting også av IS-kvinnen var eneste mulighet for å å gi det syke barnet helsehjelp.

– Dette var en vanskelig sak for alle de fire partiene i regjeringen. Utgangspunktet vårt er at vi har gjort en humanitær handling for å hente hjem et barn som er sykt. Den eneste muligheten vi hadde for å gjøre det, var også å hente hjem moren, sier Erna Solberg til VG.

Statsministeren innrømmer derimot også at dette ikke er optimal løsning.

– Nei, det var ikke optimalt. Hele vår ambisjon var å få hjem dette syke barnet, eller gi det syke barnet en behandling lokalt. Men det viste seg umulig, fortsetter hun.

REGJERINGSDRAMA: Erna Solberg omringes av presse på stortinget onsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at Frp lenge har vært kjent med den planlagte hjemhentingen, og på spørsmål om partiets motstand hadde noen påvirkning på arbeidet svarer hun slik:

– Nei, vi har arbeidet med denne saken siden tidlig i fjor høst, da regjeringen tok en beslutning, og da var det allerede kjent at Frp ikke ville stille seg bak en slik løsning, sier Søreide til VG.

– Det ga Frp tydelig uttrykk for, og det respekterte de andre partiene i regjering. Men det var et flertall i regjeringen for å forsøke å hente hjem et antatt sykt barn, og da ble det etter hvert klart at det også måtte inkludere mor og søster, fortsetter hun.

Har fått nok

Siv Jensens lojale støttespiller i årevis, Frp-representant Kari Kjønaas Kjos på Stortinget, har fått nok.

– For meg er det denne ene saken, og for første gang en sak som gjør at jeg ikke vil være en del av regjeringen, sier Kjos til TV2.

– Du sier nå at dere bør ut?

– Ja, hvis vi skal votere, så stemmer jeg for å gå ut, svarer den erfarne Frp-representanten.

VG har vært i kontakt både Venstre-leder Trine Skei Grande og statseskretær og pressekontakt for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, Julian Farner-Carlvert. Ingen av dem ønsker å kommentere situasjonen som har oppstått.

Publisert: 15.01.20 kl. 15:08 Oppdatert: 15.01.20 kl. 19:47

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser