SJEKKER: Politiet har drevet etterforskning i og rundt et hospits ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN

Dobbeltdrapet i Bergen: Ofre og siktede kjente hverandre

BERGEN (VG) Drapssiktede og ofrene for dobbeltdrapet i Bergen kjente alle hverandre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Oppdatert nå nettopp

Tre menn fra Bergen er pågrepet og siktet for drap, etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i et turområde i Arna i Bergen mandag.

– De involverte kjenner alle hverandre. Det er ikke snakk om helt tilfeldige ofre, sier påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland.

Begjært fengslet i fire uker

En 56-åring og en 36-åring ble i Bergen tingrett i dag begjært varetektsfengslet i fire uker. En 33-åring som ble pågrepet tirsdag, fremstilles for fengsling i morgen.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser. Hendelsesforløpet er ikke klart og det er mange involverte, sier Høyland på en pressekonferanse onsdag.

Politiet har bedt om full isolasjon og medieforbud for de to som er fremstilt. Politiet ba også om referatforbud fra forhørsretten. Kjennelsen faller senere i dag.

– Vi ønsker ikke at siktede og involverte skal høre detaljer om etterforskningen før vi er sikre på at vi har avhørt alle vitner. Derfor er vi tilbakeholdne med informasjon, sier Høyland.

Nekter å forklare seg for politiet

Den drapssiktede 56-åringen stilte ikke på fengslingsmøtet i dag.

Hans forsvarer, advokat Einar Råen, sier at mannen er sterkt preget av situasjonen han er i og trenger ro og fred.

– Det er derfor han heller ikke har latt seg avhøre av politiet, sier advokat Råen.

Mannen er domfelt mer enn 20 ganger, blant annet for vold og trusler.

FUNNSTED: De to døde ble funnet under en presenning ved Osavatnet i Bjørndalen øst i Bergen kommune. Foto: Helge Mikalsen

36-åringen som ble varetektsfengslet, nekter enhver befatning med drapene og begjærte seg løslatt i forhørsretten i dag.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han har forklart hva han har gjort de siste dagene, sier hans forsvarer, advokat Kjetil Ottesen.

Mennene er kjent fra rusmiljøet i Bergen og straffedømt en rekke ganger.

Tror de ble drept et annet sted

Politiet tror de to døde ble drept et annet sted og dumpet ved Osavatnet øst i Bergen kommune.

Et hospits nær Danmarksplass i Bergen har stått sentralt i etterforskningen, men politiet vil ikke si om de tror dette er drapsstedet.

Politiet har ifølge Bergens Tidende også vist interesse for overvåkningsbilder fra blokken i Lonemarka i Arna, der den tredje drapssiktede ble pågrepet tirsdag.

Ofrene funnet under presenning

Pågripelsene mandag skjedde etter at turgåere tidligere på dagen fant blodige klær i en liten elv ved Gullfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, som ligger i Bjørndalen øst i Bergen kommune, fant de ved 12.45-tiden en 29 år gammel kvinne død under en presenning.

Klikk for å aktivere kartet

Den døde kvinnen skal ha hatt stikkskader, får VG opplyst.

Da kriminalteknikere undersøkte åstedet i 15.30-tiden mandag, fant de enda et dødt menneske i den samme presenningen – en mann i 40-årene.

Foruten de blodige klærne fant politiet ifølge VGs opplysninger en madrass og sekker med klær. Politiet vil ikke svare på om de avdøde var forsøkt skjult.

De to døde er formelt identifisert. De er norske statsborgere og kjent for politiet fra før. Begge ble obdusert tirsdag.

Publisert: 15.01.20 kl. 16:07 Oppdatert: 15.01.20 kl. 16:22

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser