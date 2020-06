TIL HØRING: Julie Brodtkorb (bildet) som leder Norges Banks representantskap, er innkalt til Stortingets høring i august, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Tore Kristiansen

Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik

Norges Bank jobber for å sette opp en mur mellom Nicolai Tangen og hans selskaper. Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks kontrollorgan sier det forsatt vil være avvik mellom deres krav om at risiko for interessekonflikter elimineres, og bankens forsøk på å demme opp for slike.

Ansettelsen av den London-baserte mangemilliardæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen (52) tok en ny og dramatisk vending før helgen:

Da valgte Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, å avslutte den langvarige dialogen med Norges Banks hovedstyre om ansettelsen, ved å sende saken til Stortinget.

Stortingets finanskomité fikk saken på sitt bord. De bestemte at det skal holdes en åpen høring i saken, men ikke før 10.august, altså om nesten to måneder.

En viktig grunn er at det fortsatt gjenstår uavklarte forhold mellom Norges Banks hovedstyre og Tangen.

Et enstemmig representantskap krever at risiko for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako og hans rolle som leder av oljefondet ikke bare skal demmes opp for, de skal elimineres.

Etter at representantskapet sendte sitt kritiske brev til Stortinget torsdag, skrev sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet og «at etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår».

Brodtkorb svarer slik når VG spør henne om brannmuren og informasjonen som hittil er kjent.

– Det vil fremdeles være et avvik mellom merknaden til representantskapet, der vi sier at risiko for interessekonflikter mellom AKO og NBIM må elimineres, og hovedstyret, som svarer at de vil demme opp for interessekonflikter, sier Brodtkorb til VG.

Nye dokumenter på overtid

Representantskapet viser til dokumenter som er lovet å komme på plass de neste ukene, som skal sikre «tilstrekkelig avstand» mellom oljefondet og Tangens økonomiske engasjement i AKO-systemet. Det gjelder blant annet forhold knyttet til selskapet Gabler, som skal forvalte Tangens norske formue.

Dette er Tangen-saken Den såkalte Tangen-saken startet med VGs avsløring av hans nettverk og tur til det påkostede seminaret hans i USA i høst, hvor en rekke offentlige organ i ettertid har beklaget og plukket opp regningen for sine deltakere, inkludert avtroppende oljefondsjef, Yngve Slyngstad. 26. mars ble Tangen ansatt som oljefondsjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank. Etter VGs omtale av turen 18. april, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondsjef Tangen og selskapene hans. 22. april ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet av representantskapet i nesten fem timer om ansettelsen. Det ga ikke svar på kontrollørenes spørsmål: Dagen etter, 23. april, sendte representantskapet 26 spørsmål til hovedstyret. Svaret kom 29. april da Norges Bank sendte et omfattende svar på spørsmålene fra representantskapet. Men representantskapet var langt fra fornøyd: De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritisk. Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres. 27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter. Da representantskapet møttes torsdag morgen klokken 0900, skulle de sjekke om avtalen og vurderingene fra Norges Bank 27. og 28. mai, svarer på de utfordringene representantskapet stilte i sitt dokument 11. mai. Svaret kom gjennom brevet som ble oversendt Stortinget torsdag. Vis mer

– Ansettelsesavtalen er undertegnet før en del av det hovedstyret beskriver skal demme opp for interessekonflikter, er på plass. Det er ennå ikke utformet, sier Brodtkorb.

– Ingen innflytelse

Olsen fastslår allerede i sin pressemelding etter brevet ble sendt til Stortinget at avtalen som er inngått med Nicolai Tangen «skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management» (Oljefondet).

Ap-leder Jonas Gahr Støre var veldig klar i VG fredag.

– Det kan ikke være interessekonflikter knyttet til jobben som oljefondssjef. Litt, er ikke greit. Å eliminere er en klar formulering. Jeg ser at Norges Bank skal fortsette å arbeide med dette fremover, sa Støre.

Brev til Stortinget

Det var torsdag at representantskapet i Norges Bank sendte et eget brev til Stortinget for å orientere om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen. Dette har aldri skjedd før.

«Brannmuren er ennå ikke ferdig», uttalte leder Julie Brodtkorb til VG på torsdag.

Representantskapet, som er Stortingets tilsynsorgan for sentralbanken, skrev også i brevet til Stortinget at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.

Høring 10.august

Fredag ble Ap-nestleder Hadia Tajik valgt til saksordfører i Finanskomiteen. Hun bekrefter overfor VG at Stortinget avventer de siste avtalene med Tangen og at det kommer et nytt dokument:

«Det er varslet at det vil komme ytterligere ett dokument fra Norges Bank, men vi vet ikke når, skriver Tajik i en SMS til VG.

Finanskomiteens fremdrift i saken vil være en åpen høring 10. august og en ferdig innstilling 21. august. Da er det bare 10 dager igjen før den nyansatte sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen, etter planen har sin første arbeidsdag.

På spørsmål om det vil være behov for et nytt møte i representantskapet når alle avtaler er ferdig utformet, svarer Brodtkorb:

– Representantskapet har sluttbehandlet denne saken ut fra de svar og de dokumenter hovedstyret har oversendt oss etter at de hadde ferdigbehandlet ansettelsesavtalen. Men representantskapet er et kollegium som jeg vil ha kontakt med i sommer før høringen og som har vist stor fleksibilitet.

