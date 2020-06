Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr. Foto: Privat

Utbygger om vindkraft-bråket: Har anmeldt drapstrussel

Debatten om vindkraftturbinene på Harmsøya utenfor Ålesund tilspisser seg ytterligere. Utbyggeren Zephyr opplever hets og har mottatt drapstrussel. – Sånn skal vi ikke ha det, sier Birgit Oline Kjerstad, styreleder i «Nei til vindkraft på Haramsøya».

Det har i lengre tid foregått massive demonstrasjoner mot utbyggingen av åtte vindturbiner på Haramsøya utenfor Ålesund. Og politiet ble nødt til å fjerne en bil som har stått på tvers og sperret veien opp til fjellet.

VG har tidligere skrevet om hvordan deler av øyas beboere er redde for de 150 meters høye vindturbinene som NVE og Olje- og energidepartementet har godkjent.

Det offentlige eide selskapet Zephyr skal ta seg av utviklingen, byggingen og driften for de finske eierne Taaleri Energia på Haramsøya.

Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr, forteller at han og selskapet har opplevd sterk hets.

– Det har gått så langt at det handler om direkte drapstrussel. Det er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem at ekstremister blant vindkraftmotstanderne tar i bruk trusler og hets. Det skremmer andre fra å delta i debatten. Jeg er overrasket over at ikke vindkraftmotstandere generelt ser dette i større grad og hva det gjør med samfunnsdebatten.

STOR STRID: På Haramsøya forgård det demonstrasjoner om åtte vindturbiner som skal opp på fjellet. Foto: Mattis Sandblad

– Har dere anmeldt forholdet?

– Vi har selv mottatt en drapstrussel mot oss. Dette er anmeldt til politiet, som har oppfordret oss til å anmelde. Vi anmelder alltid drapstrusler.

VG har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra Rommetveit.

VG er gjort kjent med innholdet i drapstrusselen som er sendt fra et telefonnummer. Drapstrusselen er ikke sendt fra en person som har bostedsadresse i Ålesund kommune.

Birgit Oline Kjerstad, styreleder i «Nei til vindkraft på Haramsøya», er klar i talen:

– Dette er ikke greit, og sånn kan vi ikke ha det. Vi er tydelige på Facebook-siden vår om at vi skal ta vare på hverandre og respektere hverandre for ulike meninger. Vi skal ta ballen og ikke mannen, for å få gode diskusjoner. Vi har moderatorer på Facebookgruppen vår som forsøker å følge med når temperaturen blir for høy.

– Der er utvilsomt en del nettroll på sosiale medier og våre folk har beskjed om å slette hatretorikk. Vi kan ikke se bort fra at noe også er plantet for å skade vår troverdighet. Nå har vi gått over til å forhåndsgodkjenne innlegg, men det er veldig mye arbeid, så vi vurderer å stramme ytterligere til ettersom det blir enormt mye arbeid med så mange følgere, sier Kjerstad.

Rommetveit forteller at han opplever forskjell på lokalbefolkningen generelt, og de mest aktive motstanderne. Hvor han trekker frem at flere av motstanderne er tilreisende.

– Er situasjonen på Haramsøya unik, eller har dere møtt motstand tidligere?

– Selv om vi har redusert fra 16 til åtte vindmøller, så er det ikke tvil om at motstanden er sterk. Det er ikke uvanlig at det er motstand mot store kraftprosjekter enten det er vindkraft eller vannkraft. Det viser historien. Så opplever vi alltid at når prosjektet er ferdig, så oppleves det i større grad som noe positivt. Veiene blir brukt til sykkel og turgåing. Flere kommer seg lettere ut i terrenget.

SIER NEI: Lokalbefolkningen som demonstrerer på veien opp til fjellet har lagt ut skilter langt veien med ord som «Si nei til vindkraft». Foto: Mattis Sandblad

Mange av øyas innbyggere som VG har snakket med, er engstelig for hvordan livet på øya blir under utbyggingen. De trekker også frem at de er redde for støy, skyggekasting, fugleliv og bevaring av naturen når turbinene kommer opp.

– Jeg forstår at det er uro. Og det opplever vi ofte med vindkraftprosjekter. Samtidig har vi sett gang på gang at folk slett ikke synes det er så ille når vindparken står ferdig. I tillegg gir anleggsarbeidet viktige arbeidsplasser og bidrar med to millioner i året til et fond til lokale tiltak på Haram – blant annet fullfinansiering av fiberinfrastruktur på Haramsøy, Flemsøy/Skuløy og Lepsøy, sier Rommetveit og legger til:

– Vi ser at mange av påstandene som fremsettes er rene konspirasjonsteorier og direkte feilaktige. Dette gjelder både støy, skyggekast og inngrep i naturen. Vi må heller ikke glemme at opprinnelige konsesjon som kommunen behandlet, tillot 16 vindmøller. Vi har redusert det til halvparten og totalhøyden er eksakt den sammen.

Da VG besøkte noen av innbyggerne som demonstrerte på Haramsøya tidligere i juni var stemningen rolig og innbyggerne som hadde møtt opp demonstrerte fredelig. Flere hadde tatt med flagg, en spilte trekkspill og det ble satt i gang allsang.

Rommetveit forteller at han har full forståelse for at det er delte meninger om utbyggingen.

– De som er motstandere synes nå godt. Samtidig vet vi at det er bred støtte for utbygging av fornybar energi i Norge for å bidra til å kutte klimautslipp, sier han.

