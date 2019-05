REDDET FRA FJELLTOPP: Den norske klatreren og eventyreren Håkon Åsvang (48) deltok på ekspedisjonen det den malaysiske anestesilegen og klatreren Wui Kin Chin ble reddet fra 7500 meters høyde etter å ha ligget der nesten to døgn. Foto: NARENDRA SHRESTHA / EPA og PRIVAT

Håkon (48) i Himalaya-drama: Klatrer funnet i live på 7500 meters høyde

Under ekspedisjonen til «dødsfjellet» havnet norske Håkon Åsvang (48) i et drama på liv og død.

Forretningsmannen og fjellklatreren fra Florø er akkurat kommet hjem fra sitt livs tøffeste klatreeventyr – han ble første nordmann til å bestige «dødsfjellet» – den 8091 meter høye Annapurna-toppen i Himalaya.

BARSKT OG VAKKERT: Bestigningen av 8091 meter høye Annapurna i Nepal regnes som en av verdens farligste fjellekspedisjoner. Her Håkon Åsvang på vei mot toppen. Foto: Privat

Nådde toppen

Fjellets statistikk er dødelig: Under 300 har nådd toppen, og klatreforsøkene har krevd over 60 liv.

– Fjellet er en festning av snø og is, forklarer Åsvang.

Han forsøkte også for to år siden, men voldsomme is- og snøskred holdt på å ta hele ekspedisjonen.

Han har tidligere klatret blant annet Mount Everest. Men Annapurna regnes som en tøffere og betydelig farligere utfordring.

– Men vi var heldige med været. Hele turen tok fem døgn. Vi startet fra øverste camp – på 7000 meter – klokken ti om kvelden. Det var tung snø, og vi var ikke framme på toppen før ved 16-tiden neste dag. Det var fantastisk – vi kunne se Everest i det fjerne. Selve toppstøtet fra øverste leir – camp 4 – tok 20 timer.

DØDSFJELLET: Annapurna i Himalaya krever statistisk ett dødsfall for hver tredje klatrer som når toppen. Foto: Privat

Manglet en person

Han sier at han først neste dag ble klar over at den 49-årige malaysiske anestesilegen Wui Kin Chin var savnet. I alt talte ekspedisjonen 31 medlemmer.

– Han var i en annen gruppe. Jeg traff ham da jeg var på vei ned igjen, og han var en av de siste på toppen. Jeg gratulerte ham. Nå viser det seg at hans sherpa hadde pådratt seg frostskader i ansiktet og hadde snudd, men gitt malaysieren all sin oksygen. Sherpaen hadde radio, men var gått tom for batteri, så han kunne ikke gi beskjed. Så har vår medklatrer fått problemer – trolig gått tom for oksygen på vei ned. Da er det vanskelig å fortsette, forklarer Åsvang.

Flere av de mest rutinerte på ekspedisjonen ville straks gå opp og lete etter malaysieren, men måtte ha nye oksygenflasker.

MIRAKULØST REDDET: Den malaysiske legen Wui Kin Chin skal ha hatt kroppstemperatur på 22 grader og fått hjertestans under helikopterturen til sykehus i Nepal. Foto: NARENDRA SHRESTHA / EPA

Kritikk mot forsikringsselskap

– Dette kunne skaffes med helikopter. Men forsikringsselskapet drøyde med å gi klarsignal til helikopter. Først etter vedvarende press, blant annet fra den savnedes kone, ble beslutningen tatt. Da helikopteret endelig kom, kunne de se den savnede – og han vinket til dem.

Mannen ble da hentet av et team på fire i ekspedisjonen, tre av dem fra Håkons gruppe. 49-åringen ble så fløyet til sykehus i Latipur i Nepal. Det var da gått nærmere tre døgn fra han forsvant fra gruppen.

Ifølge The Himalayan Times skal Kin Chins tilstand ha bedret seg og kroppstemperaturen hevet seg siden han ble tatt under sykehusbehandling. Hans kone hadde også kommet til sykehuset.

Flere klatrere reiser nå spørsmål ved forsikringsselskapets opptreden- blant dem den amerikanske eventyreren Kraig Becker på hans blogg – adventureblog.net.

– Hjelpeløst

– Det er klart det føltes hjelpeløst å ikke kunne gå opp og redde ham, men så får vi ikke på plass utstyret før det går flere døgn. Han kunne trolig sluppet billigere fra det, sier Åsvang.

Den reddede klatreren ble 28. april fløyet til Singapore, hvor han arbeider som lege. Han skal ha pådratt seg alvorlige frostskader. Han risikerer å måtte amputere fingre og tær, og muligens også lemmer.

– Hans kroppstemperatur skal ha vært på 22 grader. Ifølge en av klatrerne som var med i helikopteret, fikk han hjertestans under flyturen, og holdt i live med hjertemassasje. Det anses som et mirakel at han overlevde så lenge i denne høyden, uten vann og uten oksygen, sier Håkon Åsvang.

TØFF KLATRING: Flere partier på ruten til den 8091 meter høye toppen var særdeles krevende, med klatring i bratt, isdekket fjell. Foto: Privat

