KULDE PÅ VEI: Slik ser temperaturkartet ut - fra tirsdag, onsdag og torsdag. Kulda er tilbake! Foto: Kart: Meteorologene

Torsdag kommer kulden – temperaturen stuper 15 grader

Har du pakket ned vinterjakken og hentet fram shortsen? Stålsett deg: Torsdag vil temperaturen stupe med 15 grader i Sør-Norge.

– Ja, det er en ganske stor væromlegging vi får denne uken, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt .

– Vi har hatt stabile forhold med mye varmluft fra sør, og vi har hatt det lenge. Nå fortrenges denne varmen av kalde luftmasser fra nord, forklarer hun.

Kalde luftmasser

Den kalde lufta vil dekke hele landet, men overgangen vil merkes særlig kraftig i Sør-Norge, som har satt varmerekorder i hele april.

– Vi vil nok få en dupp fra rundt 20 grader nå og i morgen, til bare fem plussgrader på torsdag. Onsdag 1. mai vil bli en overgangsdag.

PÅSKEBADET: Henning Svendsen og Tirill Wakim Svendsen på 7 år tok seg påskeaften et bad på Sørenga i Oslo. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sludd og snø

Det vil være noe nedbør i nordavinden, som hovedsakelig vil falle nord for Stad og Dovre – typisk på Nordmøre og i Trøndelag.

– Vi snakker bygevær. Nedbøren vil komme som regn som har 4–5 plussgrader i lavlandet, men vi vil kunne se noe sludd og hvitt her og der, som kan legge seg som slaps i veibanen. Her vil det neppe ha betydning for dem som har lagt om til sommerdekk. På fjellovergangene derimot, vil folk måtte vurdere føret, advarer hun.

Slik prognosene ser ut, ser ikke kaldluften fra nord til å være et enkelt utbrudd, men kanskje gi en kaldere værtype en ukes tid fremover, antyder hun.

Aprilvarmen ikke tilbake

Og hun får støtte av energimeteorolog Roar Teigen i StormGeo, som lager seksukersvarsler for kraftbransjen:

– Vi får denne kulden nå onsdag og torsdag, med kalde arktiske luftmasser. Men ut over i neste uke ser været ut til å nærme seg normalt mai-vær. Det vil si temperatur kanskje litt under normalen for mai, og noen daffe lavtrykk som heldigvis gir noe nedbør innimellom. Husk at nedbørsnormalen for mai er svært tørr – mai er årets tørreste måned.

Han tror at denne værtypen vil holde seg fram til 17. mai-uken, men presiserer at usikkerheten øker når vi nærmer oss nasjonaldagen.

– Men det er ikke noe som tyder på at vi første halvdel av mai får en ny periode med stabilt, tørt og varmt vær slik vi hadde i april, sier Teigen.

OBS: Bergen ligger an til å sette ny norsk varmerekord for april, melder StormGeos Roar Inge Hansen på sin facebook-side «Bergensværet». Med bare to dager igjen, ser det ut til at den nye rekorden blir en middeltemparetur på 9,8 grader. Dermed slås den gamle norske aprilrekorden på 9,5 grader, som ble satt i Tafjord i 1937, og tangert flere ganger senere, blant annet i Oslo i 2011.

