KRAV: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) vil at barnehager skal kreve at barna som går der er vaksinerte. Foto: Hallgeir Vågenes

Ber barnehager kreve at barna er vaksinerte

Frps helsepolitiske talsperson oppfordrer foreldre og barnehager til å kreve at barn skal være vaksinerte, og mener ikke-vaksinerte barn kan gå i egne barnehager. - Tull, mener Høyre.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Rundt denne tiden er det mange foreldre som sender barna sine i barnehagen etter sommerferien. Det ser Bruun-Gundersen som en anledning til å be barnehager vurdere å nekte plass til uvaksinerte barn.

– Jeg håper at det kommer opp på foreldremøter og oppstartstamsaler i barnehager, og at både kommuner og private eiere av barnehager innfører vaksinasjonskrav. Jeg har null forståelse for at noen foreldre velger å ikke vaksinere barna sine, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG.

les også Andrea (2) tåler ikke vaksiner: Hun er avhengig av at andre barn vaksineres

– Ikke diskriminerende

Frp anser vaksine-krav i barnehager som fullt lovlig, etter å ha sendt en forespørsel til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Svaret sånn jeg forstår det, er at det ikke er diskriminerende så lenge man gjør unntak for barna som ikke kan vaksineres av medisinske årsaker.

I svaret fra ombudet, står det i tillegg at å at det potensielt kan være diskriminerende hvis foreldre påberoper seg religion eller livssyn som årsak til vaksinemotstand. Det blir samtidig påpekt at det kan tenkes av vaksinemotstanden er for fjernt fra utøvelsen av religionen eller livssynet.

«I en slik sak må det derfor vurderes konkret om vaksinasjonsnekt er omfattet av diskrimineringsvernet på grunn av religion eller livssyn», skriver de.

Her ønsker imidlertid ikke Bruun-Gundersen å gi noen unntak.

– Velger du å la være å vaksinere barna dine, har du ingen rett til å smitte andre barn med potensielt dødelige sykdommer. Det gjelder uansett om begrunnelsen din skulle være religion eller bare generell uvitenhet.

les også Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle!

Egne barnehager for uvaksinerte

Bruun-Gundersen mener vaksinekrav vil gi trygghet for foreldre som har syke barn som ikke kan ta vaksine.

– Ved å stille det som opptakskrav så lager man et trygt miljø for barn som har behov for beskyttelse. Enkelte barn i barnehagen er også for små til å ha fått meslingvaksinen, så det vil være en trygghet for dem også.

– Er det så stor vaksinemotstand i Norge at dette er nødvendig?

– Vaksinemotstanden i Norge øker, i likhet med vaksinemotstand i Europa generelt. Utbruddet av meslinger har vært stort i år. Det er bare et spørsmål om tid. Å la være å vaksinere er ingen privatsak, men et potensielt dødelig problem for barn, sier hun.

les også Konspirasjonsteorier gjør kampen mot ebola i Kongo vanskelig

Fordi alle barn har rett på barnehageplass, mener hun at man får sette av egne barnehager til uvaksinerte barn.

– Blir ikke det farlig for de barna?

– Det er nettopp den risikoen de foreldrene bør kjenne på. Flokkimmunitet er et felles ansvar.

– Men det er barna det går utover?

– Det er foreldrene som nekter å vaksinere barna sine som utsetter dem for den risikoen. Man kan godt diskutere om de bør ha lov til å ta et sånt valg. Det gir dem i alle fall ingen rett til å utsette andres barn for risiko.

les også Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom

HELT UENIG: Høyres Sveinung Stensland mener vaksinekrav i barnehagen er feil vei å gå. Foto: Hallgeir Vågenes

les også Alle bør ta vaksine

Høyre: - Tull

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland håper ikke foreldre barnehager lytter Bruun-Gundersens oppfordring.

– Vi må øke vaksinasjonsgraden, men tvang fører til større motstand mot vaksiner. Det har vi sett i andre land, som Frankrike, sier han.

– Hun sier jo ikke at man skal tvinge foreldre, men at barna må gå i en annen barnehage?

– I de fleste deler av Norge er det ikke flust med barnehager - det blir fort et voldsomt inngrep i hverdagen til folk.

Dessuten mener han det virker lite gjennomtenkt å samle uvaksinerte barn i egne barnehager.

– De barna vil utsettes for ekstra mye smittetrykk, og de vil også omgås andre, ikke bare sitte på isolat, eller interneres i barnehagen.

Konspirasjonsteorier

Han peker på at Frps Sylvi Listhaug har folkehelseminsiterposten i regjering.

– Hvis de vil øke vaksinasjonsgraden, kan de starte med å gjennomføre det jeg tidligere har etterspurt i VG: Det vi må begynne med er å pålegge helsepersonell som omgås syke barn og voksne å vaksineres. Det er tull å snakke om tvang mot barn. Jeg tror ikke det vil hjelpe de som tror på konspirasjonsteorier.

Stensland har selv en sønn som lever med hjertesykdom og er i risikoen for smittsomme infeksjoner, og har tidligere etterlyst flere tiltak fra regjeringen for å stoppe vaksinemotstand i VG.

Publisert: 09.08.19 kl. 11:45