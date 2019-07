STENGT: I denne kommunale leiligheten bodde kvinnen som nylig ble funnet – fem måneder etter at hun døde. Foto: Hallgeir Vagenes

Kvinne funnet død etter fem måneder: – Ingen visste hva hun het

En kvinne ble nylig funnet død i en kommunal bolig i Oslo. Der hadde hun ligget død siden februar.

Politiet i Oslo bekrefter til VG at en kvinne ble nylig funnet død i en kommunal bolig i Oslo, og at hun har ligget død i over fem måneder.

– Nå undersøker vi saken som en id-sak. Grunnen til det er at vi ikke kjenner damens identitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt Astrid Snijder Gjøsund.

Hun legger til at politiet alltid varsles i slike saker.

– Hvem varslet politiet?

– Det kan vi ikke si på grunn av personvernhensyn. Det har gått via namsmannen, sier Snijder Gjøsund.

– Mistenker dere noe kriminelt?

– Nei, det er ingen mistanke om det. Dette er en ren identifikasjonssak, sier Snijder Gjøsund.

Kvinnen vil bli obdusert.

Nabo: – Ville ikke snakke med noen

Naboer forteller at kvinnen holdt seg for seg selv og levde isolert fra menneskene i leilighetene rundt. De oppdaget først at kvinnen var død da hun ble hentet av likbil.

– Det var ingen som visste hva hun het. Hun hadde ikke navn på postkassen eller døren, sier en nabo til VG.

– Hun ville ikke snakke med noen eller ha ringeklokke, sier en annen nabo.

– Totalt uakseptabelt

Kvinnen mottok ikke kommunale tjenester, utover det å bo i kommunal bolig, ifølge bydel Grünerløkka.

– Bydelen har ikke hatt noen kontakt med henne som tilsier at dødsfallet burde vært oppdaget tidligere av tjenesteapparatet, sier Tone Thorsen, fungerende bydelsdirektør i bydel Grünerløkka.

– Det er trist når det avdekkes at vi har innbyggere som lever så isolert fra kontakt med naboer, familie eller venner at dødsfall ikke oppdages.

Thorsen forteller at bydelen prøver å skape møteplasser i nærmiljøet for å motvirke isolasjon og ensomhet.

– Mange benytter disse møteplassene, men vi erfarer samtidig at noen få ikke ønsker å leve i kontakt med andre mennesker og det må også respekteres, sier Thorsen.

Ingen skal ligge døde over så lang tid, mener leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo, James Stove Lorentzen (H).

– Dette er totalt uakseptabelt. Sånn ønsker vi ikke at det skal være. Her må man finne ut hva som har skjedd, og sørge for at sånt ikke skjer, sier Lorentzen.

James Stove Lorentzen (H), er leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere ligger døde lenge

Etter sterkt lukt over lengre tid, ble i fjor to eldre personer funnet døde i en kommunal bolig i Oslo.

De lå døde 191 dager før de ble funnet.

I 2017 ble en mor (68) og hennes to døtre på 35 og 28 år funnet døde i en kommunal utleiebolig på Romsås. De hadde ligget døde i en måned.

Mor og hennes to døtre funnet døde i leilighet på Romsås. Her fra åpent hus i Sofienberg Menighetshus. Fotografi av Nadia Abdulaziz Adem Ali (35), mor Mebrak Solomon (69), Leah Rebiba Woldemariam (28). Foto: Hallgeir Vågenes/ VG

I fjor lagde Aftenposten en oversikt over personer som lå døde i mer enn en uke før de ble funnet.

Den viste at mellom 2003 til 2017 ble 140 slike personer funnet.

Publisert: 17.07.19 kl. 21:29