Kiwi i Møllergata i Oslo, der en russer angrep to mennesker med kniv 17. januar i år. Foto: Gisle Oddstad

Tiltalt for to drapsforsøk i psykotisk tilstand på Kiwi

En 20 år gamle russer er tiltalt for to drapsforsøk på Kiwi i Møllergata i Oslo i januar.

Mannen er tiltalt ved Oslo tingrett for drapsforsøk i psykotisk tilstand. Han var først siktet for terror.

Påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern vil bli nedlagt, ifølge tiltalebeslutningen fra det nasjonale statsadvokatembetet.

20-åringen er for tiden innlagt på Dikemark sykehus.

En 26-årig kvinne ble påført livstruende skader, da russeren ifølge tiltalen forsøkte å drepe henne på Kiwi på Fredensborg i Oslo 17. januar i år. Kvinnen ble stukket i ryggen med kniv, slik at hovedvenen ved leveren ble skadet med påfølgende indre blødning.

Umiddelbart etterpå forsøkte russeren, ifølge tiltalen, å drepe en mann inne i butikken, ved at han gjentatte ganger prøvde å stikke ham med en kniv. Mannen gjorde kraftig motstand og kom seg unna uten å bli truffet av kniven.

Ifølge tiltalen lyktes ikke drapsforsøket mot den unge kvinnen, fordi ambulanse kom raskt til stedet og fikk henne undergitt omfattende medisinsk behandling på Ullevål universitetssykehus.

Sa først at angrepet var en terrorhandling

20-åringen sa i avhør at han hadde et ønske om å drepe flere mennesker og at angrepet var en terrorhandling. Mannen var først siktet for terror.

PST trodde at politiet sto overfor det første knivangrepet mot tilfeldig valgt offer der gjerningsmannen har tilknytning til ekstrem islamisme.

Etter at han endret sin forklaring, ble siktelsen i februar endret til drapsforsøk.

Politiet på plass i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo, der en ung kvinne ble knivstukket i kassakøen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus

Russerens forsvarer, advokat Ola Lunde, opplyste etter knivstikkingen at det er mistanke om at han lider av schizofreni.

Mannen ble tvangsinnlagt og utredet for psykisk sykdom.

Han kom til Norge fra Sverige dagen før knivangrepene. Han skal opprinnelige være fra republikken Basjkortostan, sør i Uralfjellene nær Kasakhstan.

Kvinnen som ble stukket i ryggen da hun sto i kassakøen, var et tilfeldig offer.

Trodde hun hadde fått et slag i ryggen

Hun har fortalt A-magasinet at hun snudde seg brått, da hun fikk hva hun oppfattet som et kraftig slag i ryggen. Først da mannen arm «hang igjen» i kroppen hennes, forsto hun at han hadde stukket en kniv i henne.

Hun dyttet til mannen og skrek, før hun rygget baklengs mot utgangsdøren. Gjerningsmannen ble avledet, angrep en annen med kniv inne i matbutikken før han ble overmannet av politiet på åpen gate.

Kvinnen var påført et 12 cm dypt kutt. Blodet fosset. Hun lå fire dager i koma.

