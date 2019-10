KULEHULL: Spesialenheten for politisaker regner med at skuddene ble avfyrt av politiet. Foto: Runa Victoria Engen

Spesialenheten: Tror politiet avfyrte skudd mot bakeri

Bakeriet Backstube på Torshov i Oslo har kulehull i vinduet etter tirsdagens drama. Spesialenheten regner med at de stammer fra politiets jakt på den kaprede ambulansen.

Oppdatert nå nettopp







– Vi hørte høye smell, lyden var så høy at vi visste ikke om det var inne i bakeriet eller ute, sa Ricardo Calvar til VG i går.

Han er assisterende butikksjef på bakeriet Backstube nær Sandaker senter på Torshov. Et av vinduene i bakeriet har det som ser ut som et kulehull, og er knust to steder, etter den dramatiske jakten på en kapret ambulanse.

Spesialenheten for politisaker undersøker nå politiets aksjon på tirsdag.

– Vi regner med at skuddene ble avfyrt av politiet, sier etterforskningsleder Knut Wold til VG.

– Vi har avhørt tjenestepersoner som har avfyrt skudd. De har status som siktet fordi vi har tatt beslag i tjenestevåpnene deres.

Saken fortsetter under videoen.

Det er fire som er siktet, og de har ikke fått oppnevnt forsvarer av Spesialenheten. Wold understreker at det ikke foreligger formelle siktelser.

Kripos har sikret åstedet, og har funnet et prosjektil, forteller han.

– Vi kommer også til å avhøre personer som var til stede på bakeriet.

Calvar anslår at det var rundt 20 kunder og ansatte i bakeriet da skuddene begynte. Over halvparten sprang i skjul i lokalene bak i bakeriet.

Les også: Dette vet vi om ambulansekapringen

Mann (32) og kvinne (25) siktet

To tvillinger på syv måneder er lettere skadet, etter at barna, moren deres og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen.

Siktelsen mot mannen som kapret ambulansen er nå utvidet til befatning med våpen, drapsforsøk og oppbevaring av narkotika. Han var opprinnelig siktet for drapsforsøk.

– Han har ikke tatt stilling til straffskyld, men han har sagt at han hadde ingen hensikt til å skade eller drepe noen. Han har vi kun fått gjennomført et veldig kort avhør av, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til VG.

Mannen ble tatt med en hagle og en maskinpistol. Det ene våpenet han hadde var falskt.

Kvinnen er siktet for medvirkning til befatning med våpen og medvirkning til oppbevaring av narkotika. Siktelsen ble utvidet med narkotika-delen allerede før hun kom inn til avhør i dag, bekrefter politiet.

– Kvinnen er avhørt i flere timer og hun har kun sagt at hun har vært passasjer i ulykkesbilen og at hun ikke erkjenner straffskyld i forhold til siktelsen, sier Metlid til VG.

Publisert: 24.10.19 kl. 12:30 Oppdatert: 24.10.19 kl. 12:47







Mer om