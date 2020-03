Her håndterer politiet en mistenkt coronasmittet

STRENGT SMITTEVERNSREGIME: To personer med coronasymptomer ble av politiet hindret fra å gå på toget onsdag morgen. Foto: HELGE MIKALSEN

Iført smittevernutstyr måtte Oslopolitiet onsdag morgen hindre to personer med mistenkt coronasmitte fra å sette seg på toget.

Da VG snakker med operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslopolitiet ved 11.30-tiden onsdag, har de allerede rykket ut til tre coronarelaterte oppdrag.

Like før klokken 09 kom det inn meldinger om en mann og en dame som fremstod ruset i Karl Johans gate.

– De har åpenbare tegn på at de kan være smittet, og sier at de skal ta toget til Lillehammer. Damen hoster gult slim. Vi vil ikke at de skal sette seg på et tog, så vi tar på oss smittevernutstyr og kjører dem til legevakten, forteller operasjonslederen.

Nektet å ta på seg munnbind

Klokken 10.38 fikk politiet enda en coronarelatert melding, denne gangen fra vektere på kjøpesenteret Oslo City.

En kvinne satt i fellesarealene på senteret og hevdet at hun var smittet. Hun klarte tilsynelatende ikke å reise seg opp, og nektet å ta på seg munnbind da hun ble tilbudt det.

– Vi dro dit med en patrulje, tok på smittevernutstyr for å beskytte oss selv, og fikk på henne en maske slik at hun ikke skulle smitte andre, sier Stokkli.

Patruljen på stedet rapporterte imidlertid om at kvinnen ikke fremsto coronasyk, og hun ble bortvist fra stedet.

Operasjonslederen erkjenner at det fra et smittevernperspektiv kan oppstå utfordrende situasjoner i møte med rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

– Nå har vi allerede hatt et par hendelser hvor du får den utfordringen; at personer som kanskje ikke tar smittefaren så alvorlig, skaper oppdrag for oss. Det håndterer vi med verneutstyr og samhandling med helsevesenet, sier Stokkli.

Straffet for karantenebrudd

Myndighetene har vært tydelige på at de ser alvorlig på brudd på smittevernloven, og den siste tiden har flere personer blitt straffet for brudd på smittevernloven:

Forrige mandag fikk en mann i 40-årene et forelegg på 10.000 kroner, etter at han hostet mot en ansatt på et legekontor før han hevdet at han var smittet.

Forrige fredag ble en mann i 50-årene ilagt et forelegg på 15.000 kroner for å ha blåst en vekter i ansiktet på et kjøpesenter i Tromsø.

En ung person har fått et forelegg på 20.000 kroner for brudd på karantenereglene, etter at hen oppsøkte en fest natt til søndag

En annen festdeltaker som skulle ha vært i karantene, ble i Møre og Romsdal ilagt et forelegg på 20.000 kroner

– Bruker smittevernustyr når det trengs

I en mail til VG skriver politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet er vant til å håndtere situasjoner hvor smittevern er en del av oppdragsløsningen, og at mannskapet tar i bruk smittevernutstyr når situasjonen krever det.

– Våre ansatte forholder seg til vanlige forholdsregler for å minimere smitterisiko så lenge det ikke foreligger konkrete opplysninger eller mistanke om smitte.

Det er i tillegg utarbeidet egne retningslinjer som gjelder for politiansatte som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med personer som er smittet, ifølge politidirektøren.

NØDVENDIG: Politiet var ikledd fullt smittevernstyr da de bortviste en kvinne som påsto at hun hadde corona, men ikke hadde symptomer, ved Oslo City. Foto: HELGE MIKALSEN

– Dersom man kommer i kontakt med noen som er, eller som mistenkes å være smittet, vil nødvendige forholdsregler tas for å minimere fare.

– Nødvendigheten og vurderingen av smitteverntiltak vil være gjenstand for en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle og det blir utført risikovurderinger som vi vanligvis gjør for alle enkeltoppdrag, opplyser Bjørnland.

