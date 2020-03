BER REGJERINGEN GRIPE INN: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen (t.v.) og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet krever at regjeringen stanser kommuner som stenger grensene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Corona: NHO og LO: – Friske arbeidere får ikke jobbe

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet går sammen og bruker muskler for å presse regjeringen til å presse gjenstridige Corona-kommuner.

For mindre enn 20 minutter siden

– Statsminister Erna Solberg og regjeringen må straks stanse kommunene som nå stenger grensene. Både helsedirektoratet og regjeringen har gått ut mot kommuner som stenger arbeidere ute fra kommunen deres, av frykt for corona-smittet. Men kommunene gir blaffen og lytter ikke, da må det kraftigere lut til, sier Lier-Hansen.

– Nå har både justisministeren og helseministeren sagt at vi ikke kan ha det slik at kommunene ikke følger de nasjonale retningslinjene. Det dreier seg om likebehandling av kommuner, sier Eggum.

Striden dreier seg om en rekke kommuner som mot rådene fra regjeringen og Folkehelseinstituttet, har innført lokale karantene-begrensninger, som gjør at folk som kommer inn i kommunen - i hovedsak må i 14 dagers karantene.

– Men det dreier seg også forskjellsbehandling av bedrifter, som gjør at ansatte ikke får gjøre jobben sin. De stanses effektivt ved kommunegrensen, fordi enkeltkommuner har innført regler som gjør at de som kommer inn får 14 dagers karantene. Bedrifter og ansatte opplever at de ikke får komme inn for å fullføre jobben, sier Eggum.

– Friske arbeidere får ikke jobbe

De to skulle ha ledet vårens lønnsoppgjør på vegne av NHO og LO, men oppgjøret ble utsatt til i høst og siden har de jobbet lange dager for å minimere corona-krisen for landets bedrifter.

Lier-Hansen sier de får stadig flere tilbakemeldinger fra bedrifter som ikke får utført jobber på grunn av lokale regler.

– De kommer rett og slett ikke inn for å gjøre jobben. Når arbeidere må 14 dager i karantene fordi de passerer en kommunegrense, da sier det seg selv at det stopper opp. Kommunene kan ikke få lov til å ta seg til rette slik: De bidrar til at arbeidet i deres egen kommune ikke blir utført, og at helt friske arbeidere ikke får utføre jobben. Det gjør at de i stedet blir permittert og risikerer ledighet. Slik sett forsterker de den krisen vi er oppe i nå, sier Lier-Hansen.

– Kan ikke sitte som småhøvdinger

– I en tid hvor bransje etter bransje opplever nettopp det, permitteringer og ledighet som kommer til å nå rekordhøyder, så er det siste vi trenger lokale reguleringer som forsterker krisen - uten at det er behov for det, legger han til.

– Kommunen ønsker å være føre var?

– I en krisetid for landet, så må de forstå at man ikke kan sitte som småhøvdinger på tuene sine. De tiltakene som helsemyndighetene fremmer, har støtte fra de politiske partiene. Et samlet politisk Norge står samlet om tiltakene. Da kan ikke enkeltmennesker eller enkeltkommuner bryte reglene. Norges beste fagfolk er meget tydelige på at statens tiltak er mer enn godt nok.

– Hvilke konsekvenser meldes til dere fra hvor?

– Det gjelder flere steder, men nå koker det først og fremst i Møre og Romsdal, i Helgeland og nord for Tromsø hvor man ikke lenger kan kjøre inn i kommunene for å gjøre avtalte jobber. Stadig flere bedrifter melder om at de ikke får inn folk, fordi de ansatte må i 14 dagers karantene:

Han sier det blant annet gjelder skipsverft som ikke får inn folk.

– Det verste

– De henter arbeidere og ekspertise fra hele landet, som nå ikke slipper inn i enkeltkommuner. Det gjelder også oljeserviceselskaper, som ikke får inn folkene sine til å utføre jobber som var oljeindustri er avhengige av blir utført. Og vi har eksempel fra Kirkenes. Det tikker inn nye saker hele tiden, og situasjonen virker kaotisk.

Han hogger igjen til mot manglende handlekraft mot fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Det verste er at kommunene har fått støtte fra en av våre 11 fylkesmenn, Rigmor Brøste i Møre og Romsdal. Hun er statens representant i sitt fylke og går ut mot statens og regjeringens klare råd om ikke å innføre lokale regler, som hindrer arbeidere å kjøre over kommunegrenser. Regjeringen må umiddelbart kalle henne inn på teppet og sørge for at alle lokale vedtak blir opphevet, sier Lier-Hansen.

Han sier de fremmer krav om handling fra regjeringen.

Kravene fra NHO kan du lese her:

Norsk Industri ber regjeringen gripe inn «Regjeringen ved både Justisminister og Helseminister, med bakgrunn i råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har kommet med sterke oppfordrer til kommuner og fylkeskommuner om å ikke å innføre egne bestemmelser knyttet til karantene og/eller innreiseforbud mellom kommuner, regioner i Norge. Årsaken er at de nasjonale tiltakene er gode nok, og avveier ulike interesser : Å redusere smittefare uten å legge unødige hindringer for et fungerende næringsliv. Fylkesmannen i Møre og Romsdal velger å se bort fra denne oppfordringe og velger å anbefale egne lokale karanteneregler for kommunene i sitt fylke, riktignok regler som skal være like, men uansett i strid med det oppdrag hun har fått fra sine overordnede, som er Regjeringen basert på råd fra statlige fagmyndigheter, det vil si Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Dette er i motsetning til andre fylkesmenn. Det er i denne sammenheng viktig å ta inn over seg at Fylkesmannen er statens representant i fylkene, og ikke et regionalt politisk organ på samme måte som for eksempel en fylkesordfører. En fylkesmann skal kun formidle det som til enhver tid er statens vedtatte politikk slik dette blir formulert fra for eksempel Regjering og direktorat. I den grad et kommune eller et fylke ikke velger å følge styringssignaler fra staten så er dette en annen sak, idet ulike politiske nivåer kan være uenige. Men i en krisesituasjon vil så klart staten rydde opp i dette, basert på normale lover eller en utvidet fullmakstlov. Derfor er våre krav til regjeringen helt krystallklare: Kall Fylkesmannen i Møre og Romsdal inn på teppet og instruer tydelig hva som er Statens politikk på området. Dersom kommuner og Fylkeskommuner tar seg til rette gjennom en rekke ulike lokale/regionale karantene-påbud må staten sette disse til side gjennom statlig lovgivning.» Vis mer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarer på vegne av regjeringen. Han legger igjen press på kommunene, ved å gjenta det han har sagt tidligere.

– Jeg håper alle kommunene lytter til beskjeden fra regjeringen og ikke lager egne karanteneregler. Det skaper store problemer og er ikke smittevernfaglig begrunnet.

– Må være mer katolsk enn paven

Sør-Varanger er en av kommunene som har innført 14 dagers karantene for å komme inn i kommunen.

– Jeg forstår at det blir en debatt, men i denne saken er det slik at smittevern er viktigst. Når kommunelegen anbefaler karantene, så følger vi det. Av hensyn til innbyggernes helse, så har jeg valgt å være mer katolsk enn paven, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap), fra sitt kontor i Kirkenes.

Han sier de forsøker å løse problemene.

– Vi jobber med noen byggprosjekter, slik at lokale håndverkere blir koplet opp midlertidig. Vi har også utfordringer med russiske skip, som trenger å skifte ut mannskap.

Han sier at kommunene må få lov til å ta egne grep.

– Det hadde ikke vært røyk i pipa her til lands hvis kommunene ikke hadde vist ansvar.

Fylkesmannen står på sitt

Fylkesmann Rigmor Brøste i Møre og Romsdal viser til hva hun har svart tidligere, når vi spør hvorfor hun fortsatt støtter at kommunene opprettholder de lokale karantenereglene, når blant annet justis- og beredskapsministeren frarådet det.

– Dette for at vi skal greie å rigge oss for den situasjonen det kan se ut som vi har i vente. At vi har lite smitte i Møre og Romsdal ennå, gir oss litt mer tid til å forberede oss på økt smitte i befolkningen. Kommunene jobber for fullt med dette innenfor primærhelsetenestene, både sammen med hvarandre og med helseforetaket.

Hun presiserer at vedtaket i kommunene etter smittevernloven gjelder kun i 4 dager til.

Publisert: 24.03.20 kl. 12:33

Fra andre aviser