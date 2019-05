KRISE-TALL: Venstres partileder Trine Skei Grande har ikke mye å juble over i meningsmålingene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Venstre-kollaps i ny VG-måling

Venstre mister tre av fire velgere på VGs partibarometer for mai. Hadde dette vært valgresultatet, hadde ikke Venstre kommet inn på Stortinget.

– Vi har ikke målt Venstre så lavt noen gang tidligere. Det er oppsiktsvekkende, sier Idar Eidset i Respons analyse til VG.

Respons Analyse, som utfører meningsmålinger for VG, har utført meningsmålinger siden 2005. Det siste partibarometeret for stortingsvalget gir Venstre 1,9 prosent oppslutning, og ingen mandater på Stortinget.

– Venstre er et spesielt parti, fordi de tradisjonelt har hatt ganske lav lojalitet, men likevel klart å hente en del velgere fra andre partier. Det gjør de ikke denne gangen, sier Eidset.

– De har en nesten historisk lav lojalitet. De er på 26 prosent. Det vil si at bare én av fire velgere som stemte på Venstre i 2017 vil stemme på Venstre nå.

Partibarometer for stortingsvalget:

Venstre har vært gjennom en vinter med ekstremt lav oppslutning og en serie kriser, og har fått kritikk for å være for dårlige til å vise frem egen politikk i regjering.

– Dette er et nivå vi slett ikke er fornøyde med. Vi har lagt bak oss en tid hvor andre saker har tatt oppmerksomheten bort fra politikken, det har nok påvirket en del Venstre-velgere, skriver Terje Breivik, parlamentarisk leder i Venstre, til VG om målingen.

Han skriver at alle sentrale Venstre-politikere i regjering og på Stortinget er i gang med å reise rundt i landet for å møte lokallag og snakke om viktige Venstre-saker.

– Vi skal vise folk at vi er relevante for hverdagen deres og at vi tar Norge i en grønnere retning.

KrF får tilbake gjerdesitterne

Et parti som kan glede seg over målingen, er KrF. Etter en lang periode med opprivende intern strid om partiets veivalg, dårlige målinger og flere utmeldelser, går trenden nemlig i motsatt retning fra hos Venstre:

– KrF går opp til 4,1 for stortingsvalget, fra 3,0 som vi målte dem til i april. Det er gjennom styrket lojalitet de får den oppslutningen: De gjenvinner velgerne sine fra 2017, sier Eidset.

KrF tar nesten ikke velgere fra andre partier, men lojaliteten går opp fra 45 ved forrige måling, til 72 prosent.

De samme trendene går igjen i partibarometeret for kommunevalget som for stortingsvalget. Venstre sliter på grunn av lav velgerlojalitet, mens KrF har klart å komme seg litt opp igjen.

KrFs nye nestleder Ingelin Noresjø er fornøyd med at KrF ser ut til å vinne tilbake egne velgere. Hun sier det neste som må til er å bygge videre på det.

– Jeg har først hatt en forventning om at vi må få tilbake de velgerne som satt på gjerdet – det virker det nå som vi er i ferd med å gjøre. Jeg har forståelse for at velgerne har ventet litt på KrF. Nå har vi valgt nytt sentralstyre, ny partiledelse og er inne i regjering. Vi har vært i en litt midlertidig periode med usikkerhet. Nå tror jeg velgerne vet mer hva de har med KrF, sier hun.

KRF-LEDELSEN: Kjell Ingolf Ropstad med nestlederne Ingelin Noresjø og Olaug Bollestad. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Frp opp

Høyre går litt ned på stortingsmålingen fra forrige måling, og ligger stabilt på kommune-målingen. Arbeiderpartiet går noe opp i begge målinger.

Fremskrittspartiet går også litt opp på begge målingene. Det skyldes ifølge Eidset først og fremst styrket lojalitet blant velgerne, i tillegg til at de tar noen Høyre-velgere.

– Tallene i VGs måling viser at dette går rett vei i det minste. Men nå må vi mobilisere frem mot valget, sier Sylvi Listhaug, som fredag gikk inn i regjering igjen som statsråd.

Senterpartiet får på den andre siden en liten tilbakegang.

– De får en knekk både for kommune- og stortingsvalget. De ligger fortsatt høyt, men i stortingsmålinger har de nå hatt et par måneder der de har vært oppe i 14 og 15 prosent. Man kan kanskje si at det normaliserer seg, sier han.

For SV, Rødt og MDG er trenden den samme som ved tidligere målinger – SV og Rødt ligger stabilt høyere enn før, og MDG har også vokst til 4,4 i stortingsmålingen, og 4,6 i kommune-målingen.

INNE IGJEN: Sylvi Listhaug er ny til eldre- og folkehelseminister, og tilbake i regjering etter at hun gikk av som justisminister for ett år siden. Foto: Helge Mikalsen