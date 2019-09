UNIKT UTSEENDE: Valpene Alfa (t.v.) og Beta ser ikke ut som andre husky-valper. Foto: Vidar Sandnes/Romerikes Blad

«Hyene»-valper vekker oppsikt: – Et mysterium

Hundenes utseende har skapt voldsom interesse. Ekspertene er usikre på om årsaken kan ligge i genene – eller en affære.

Valpene Alfa og Beta er antagelig av hunderasen «husky», men deres unike utseende har skapt reaksjoner. De ligner nemlig hyener. Det var Romerikes Blad som først omtalte de spesielle valpene.

– Hva er dette her for noe?, tenkte jeg, når jeg så de vokse og begynne å ligne mer og mer på hyener, sier matmor Anne Bonsak lattermildt til VG.

Siden Bonsak la ut en annonse for valpene på finn.no, har over 14.000 klikket seg inn på annonsen. Hundeeieren har også fått over 700 meldinger fra folk som er interesserte i å kjøpe valpene.

Hvorfor de ikke ser ut som vanlige huskyvalper er foreløpig ikke kjent, men flere teorier har florert på finn.no:

– Det har kommet inn mye rart og stygt. Noen tror at jeg har sluppet hunden ut i skogen og paret den med en hyene, som jo ikke bor i Norge engang. Jeg synes det er helt uvirkelig, når jeg har gjort alt jeg kan for Nala og valpene, sier hun og avkrefter påstander for at det kan være en annen valpefar.

Avkrefter affære med nakenhund

Også ekspertene spekulerer i hva som kan ha skjedd.

Henny Hoftun, veterinær ved Alna Dyreklinikk, ble overrasket da hun så valpene for første gang når de skulle få helsekort og vaksiner.

– De hadde vært innom når moren var drektig, og da hadde jeg jo en tanke om hvordan valpene skulle se ut, og det ble jo ikke helt sånn som jeg trodde, sier Hoftun.

Etter å ha gjennomført en klinisk undersøkelse, har de sett at valpene har en unormal vulva, og at de er sterile. Pelsen er også veldig sporadisk og de er stramme i huden. Utover det er de som vanlige valper.

De diskuterte at valpene kan være rammet av veksthormonforstyrrelse, men ettersom de har vokst normalt nå, virker ikke det sannsynlig.

– Jeg vet ikke om det kan ha skjedd en mutasjonsfeil. Vi har ikke farskapstest, så man kan ikke være sikker på hvem som kan være faren. Vi kan ikke utelukke muligheten for at det kan være en annen far. Utover det er det et lite mysterium.

Valpene var ikke planlagte, og ettersom valpenes mor, Nala, nærmer seg 12 år, regnet de med å ikke få flere kull med henne. Likevel ble valpene unnfanget mens matmor Anne Bonsak forsøkte å holde de to huskyene sine atskilt under løpetid.

Sannsynligvis en kromosomfeil

Zoolog Petter Bøckman er rask i sin umiddelbare konklusjon:

– Her har noe gått gærent i fosterutviklingen. Valpene har ikke ordentlig pels. Vanlige pattedyr har to typer pels: dekkhår og ullhår. Disse valpene har kun dekkhår, da blir de veldig rare i ansiktet, fordi de underliggende trekkene og konturene – som ellers hadde blitt jevnet ut med pelsen – kommer veldig tydelig frem, forteller Bøckman.

Hyener er tropiske dyr og har fra naturens side kort pels. Disse valpene har ikke kort pels, men de har altså så lite av det.

– Har du sett noe lignende før?

– Ja, meksikansk nakenhund.

– Kan det ha vært en annen far i bildet?

– Selvfølgelig er det en mulighet, samtidig ser ikke meksikansk nakenhund helt sånn her ut. Det kan ha vært en meksikansk nakenhund som har sneket seg til et eventyr med en huskytipse. Men det kan også være en mutasjonsfeil, eller en kromosomfeil.

Ettersom valpene også er sterile, styrker det sannsynligheten for at det kan ha skjedd en kromosomfeil.

– Det klassiske som skjer når man ser en kromosomfeil i dyreriket, er at dyrene ender opp sterile. I tillegg øker risikoen for mutasjonsfeil og kromosomfeil med alderen, sier Bøckman, og peker på at moren til valpene nærmer seg 12 år.

– Kan denne tilstanden være farlig for valpene?

– På vinteren kommer de til å fryse. Det er en uheldig mutasjon naturligvis. Men det er ikke noe grunn til å tro at de ikke skal klare seg i Oslo, og jeg håper det går bra med de.

Ønsker tett oppfølging

I slutten av forrige uke ble Beta, den svarte valpen, solgt til en kvinne i Kristiansand. Anne Bonsak har daglig kontakt med den nye eieren og er opptatt av å ha tett oppfølging fremover. Alfa bor inntil videre fortsatt på Trosterud, ifølge Romerikes Blad.

– Jeg har en følelse av at det kommer til å gå helt fint med valpene og det sa de på dyreklinikken også, men de sa vi måtte ta et veldig lite forbehold. Valpene er friske og raske, fulle av liv, og veldig smarte, forteller Bonsak.

