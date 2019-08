SKJØT SEG INN: Det var gjennom denne nødutgangen i al-Noor-moskeen i Bærum at Philip Manshaus kom seg inn i lokalet Foto: Thomas Andreassen

Beslagla rifler og hagler etter moskángrepet

Oslopolitiet bekrefter at de har beslaglagt tre våpen, to rifler og en hagle, etter angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Vi vet at det ble brukt både hagle og rifle og våpnene stemmer overens med våpnene som ble lovlig oppbevart hjemme hos siktede og jobber nå med å sjekke om det var disse som ble brukt, sier politiadvokat Pål Fredrik Kraby til VG.

Kraby sier at siktede Philip Manshaus ikke hadde tilgang til våpnene.

–Hvordan han eventuelt har fått tilgang til dem er et spørsmål vi forsøker å finne svar på i etterforskningen, sier politiadvokaten.

Skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som eies av privatpersoner skal ifølge norsk lov oppbevares i godkjent sikkerhetsskap slik at uvedkommende ikke har tilgang.

Den siktede 21-åringen hadde ikke selv våpentillatelse.

Philip Manshaus er siktet for terror og for drap på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familieboligen på Eiksmarka i Bærum. Drapet skjedde i forkant av angrepet på moskeen og VG har tidligere fått opplyst at 17-åringen døde etter at hun ble skutt flere ganger.

Onsdag klokken 13 startet den psykiatriske undersøkelsen – en såkalt prejudisiell observasjon – som innleder prosessen med å avgjøre om Manshaus er strafferettslig tilregnelig.

Kraby har tidligere uttalt til NTB at den innledende samtalen vil dreie seg rundt Manshaus mentale tilstand, ta for seg hans livshistorie og vil gi grunnlag for en vurdering av evnenivå og tilregnelighet.

I 16-tiden pågikk denne observasjon fremdeles, opplyser Kraby til VG.

Publisert: 21.08.19 kl. 16:49 Oppdatert: 21.08.19 kl. 17:07