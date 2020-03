Fredrik Solvang om Debatten: – Det er komisk og ironisk

FHI-overlege Preben Aavitsland har kritisert NRK for manglende taletid under Debatten. Kanalen tar nå selvkritikk.

NRKs «Debatten»-sending tirsdag kveld har ført til sterke reaksjoner. Forsker Gunhild Alvik Nyborg kom med sterke påstander om virusspredningen i Norge - og tok til orde for full isolasjon, og kritiserte myndighetens håndtering.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Preben Aavitsland overlege ved Folkehelseinstiututtet deltok også i «Debatten» på NRK1. Sistnevnte har blant annet på sin Twitter-konto reagert på manglende taletid:

– Her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta, skriver han.

Han skriver videre i et svar:

«Neida, men i de fleste debatter der man blir kritisert, får man en rimelig mulighet til å svare på kritikken».

Fredrik Solvang sier til VG at han er enig i at intervjuet og antall kritiske spørsmål til Gunhild Alvik Nyborg kan diskuteres, men sier også:

– Det er komisk og ironisk at mye av kritikken handler om at vi gir intervjuobjekter god tid til å svare uten for mange avbrytelser slik at de får fullført alle resonnementer. Det er stort sett det vi får kritikk for ikke å gjøre.

Solvang sier at pressen, NRK og han selv i to uker har vært med som mikrofonstativ for myndighetene.

– I lys av det håper jeg Preben Aavitsland kan tilgi at han akkurat denne gangen ikke fikk mest taletid og måtte vike for en stemme som ber dem endre kurs før det er for sent. Har Nyborg rett tror jeg alle forstår hvor ille ute vi er og at jeg og NRK praktiserte informasjonsplikten vår, sier han.

Programredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier til Medier24 at det ble en krevende form da forskeren var med i studio og FHIs representanter ble med på videochat.

Han svarer følgende på kritikken fra Aavitsland:

– Jeg skjønner det at han tenker det og gir han rett i at vi med fordel kunne brakt motforestillingene tidligere og tyngre inn, sier Berge til Medier24.

