Pasientombud: Helsemyndighetene bakpå med Corona-håndtering

Pasientombud Anne-Lise Kristensen anklager helsemyndighetene for en altfor passiv sentral håndtering av coronaviruset.

– Min opplevelse er at nå er helsemyndighetene bakpå i sin håndtering av coronaviruset når det gjelder nasjonale retningslinjer og informasjon fremfor å være proaktive og fremoverlent, sier Kristensen til VG.

Hun er nærmest oppgitt over at Helsedirektoratet, som er gitt vide fullmakter for å verne folk mot den omseggripende corona-pandemien, ikke er tydeligere i sin håndtering.

– Det er for stor forskjell på praksis når det gjelder hvordan testing av folk for covid-19-smitte foregår fra kommune til kommune og fra legevakt til legevakt. Noen har vært bevisste på å holde mulig smittede utenfor venterom og legekontorer med telt-løsninger og drive-in-testing. Andre driver test-praksis i lokaler der vanlig legevaktpraksis drives, registrerer Kristensen som er pasientombud for til sammen over en million innbyggere i Oslo og Akershus.

IKKE FORNØYD: Pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen. Foto: Helle Gannestad, VG

– Fastleger og kommuner bør i mye større grad få støtte og klare retningslinjer fra Helsedirektoratet under denne pandemien, fremfor at hver enkelt skal utforme sin praksis, sier pasientombudet.

Håndhygiene

Hun bruker rådene om håndhygiene som et annet eksempel på et område der helsemyndighetene med fordel kunne delt ut direktiver om at slik skal dette håndteres – fremfor råd om hvordan det bør løses.

– Jeg er forundret over at det ikke er gått ut et felles direktiv om krav til håndhygiene på samtlige av helseinstitusjonene i dette landet. Håndhygiene for både pasienter, besøkende i for eksempel eldreinstitusjoner og blant ansatte er ekstremt viktig for å forhindre smitte. Det blir ikke tydelig nok når det enkelte sykehjem og sykehus skal kommunisere rutiner for dette, kritiserer Kristensen.

Hun understreker at også pårørende og besøkende på helseinstitusjoner bør bli tydeligere informert gjennom sentrale direktiver fra Helsedirektoratet.

Flere har også fremmet kritikk mot at mangel på testutstyr og smittevernutstyr kan begrense testhyppigheten.

LEGE OG HELSEPOLITIKER: Kjersti Toppe (Sp) er opposisjonspolitiker i Stortingets helsekomité. Hun har også bakgrunn som legevaktlege i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Legevaktlege og politiker

Sp-representant i Stortingets helsekomité, Kjersti Toppe har selv bakgrunn som legevaktlege i Bergen. Hun mener at helsemyndighetene kunne ha vært mer forutseende angående smittevern- og test-utstyr.

– Om det viser seg at det ikke er tenkt på lagerbeholdning eller beredskap for dette, så er det selvsagt lite tillitvekkende. Men jeg har og forståelse for at det i slike verdensomfattende epidemier kan skje. Regjeringen burde kanskje tenkt på tidligere at vi burde hatt nasjonal beredskap på produksjon av slikt utstyr, skriver Toppe i en e-post til VG.

Avdelingsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet svarer på kritikken fra både pasientombud Kristensen og helsepolitiker Toppe.

HELSETOPP: Svein Lie er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han ledet pressebrifingen om Corona-pandemien fredag formiddag. Foto: Krister Sørbø, VG

Om behov for tydeligere direktiver om håndvask og håndhilsing svarer han:

– Det har alltid vært et sentralt direktiv at du skal vaske hendene i helsevesenet i hvert fall de siste 50 årene Nå er det tydeliggjort for enhver anledning hva som er rådet. Den største utfordringen er at folk følger dette rådet i praksis.

– Når det gjelder håndhilsing er det aktuelt å gi folk tydeligere råd mot dette også. Oslo universitetssykehus (OUS) har sagt til sine ansatte at de skal la være å håndhilse. Jeg synes det er et godt råd, sier Lie.

Ulik test-praksis

– Hvorfor er det forskjellig praksis på testing fra kommune til kommune med hensyn til om testingen foregår utenfor vanleg helselokale eller ikke?

– Det kan være lokale forhold med forskjeller på hvordan de har innrettet seg. Men testing skal foregå i et rom eller annet der det ikke oppholder seg andre pasienter. Noen steder har de lagt opp til «drive-in-testing», noen steder er det lagt opp til selvtesting for dem som klarer det – fordi det sparer en del smittevernutstyr. Her må lokale forhold avgjøre, svarer Svein Lie.

– Kunne ikke dette også ha vært mer sentraldirigert?

– Det er ikke mulig å sentraldirigere de lokale forholdene helt. Men det som er sentraldirigert, er rådene om hvordan det skal gjøres, men tilpasningen må skje på hvert enkelt sted, svarer avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

– Vi er frempå

– Pasientombudet mener helsestyresmaktene er «bakpå» innen en del av smittevernet?

– Jeg mener vi er frempå og vurderer utviklingen hele tiden. Så har vi hatt mange tiltak i gang. Når dette nå kom, så kan jeg ikke si annet enn at vi har vært konkrete på vurdering av de situasjoner vi kjenner, blant annet på vurderingen av å stenge Holmenkollrennene for publikum.

– Er det for mye opp til hver enkelt kommune og fastlege hvordan man vurderer tiltak og håndtering i praksis?

– Vi kommer ikke unna at det må vurderes på stedet som grunnlag for beslutning. Men det er ingen tvil om hvilke råd og rammer som ligger rundt det. Og det skjerper vi og inviterer til informasjon om hele tiden.

Publisert: 07.03.20 kl. 15:08 Oppdatert: 07.03.20 kl. 17:51

