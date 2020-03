Solberg åpner for å bruke Heimevernet mot corona-krisen

Statsminister Erna Solberg sier det kan bli aktuelt å bruke Heimevernet for å bekjempe corona-smitte. Hun sier også at alle som har bestilt sol og varme-påskeferie, bør legge andre planer.

Solberg tar imot VG i statsministerboligen torsdag kveld, få minutter etter at det ble kjent at coronaviruset har tatt liv – også i Norge.

– Først og fremst vil jeg uttrykke min medfølelse til de etterlatte. Dette er en person som har andre medisinske komplikasjoner, og som nettopp er i den gruppen som er mest utsatt for viruset, sier hun.

– Vi må regne med at det er flere som kommer til å dø av dette viruset, selv om vi nå slåss for å begrense utbredelsen. Derfor er det så viktig at vi følger de tiltakene som er satt i dag, og forsøker å ta den dugnaden for å redusere smitten, sier hun.

Heimevernet

VG har fått mange henvendelser fra oppgitte mennesker som opplever at offentlige telefonlinjer er sprengt; de får ikke hjelp. I Danmark bistår Heimevernet med å besvare coronatelefoner.

– Det er aktuelt å finne måter å styrke svartelefontjenestene på, og bruke Heimevernet som hjelp på andre områder.

– Hva skal Heimevernet brukes til?

– Det er for tidlig å si. Vi vil vurdere både å bruke Heimevernet og Sivilforsvaret ved behov, sier statsministeren.

Heimevernet er en del av det norske forsvaret, og der er de positive.

På hjemmesiden til Forsvaret.no fremholdes det torsdag at Forsvarets stans av øvelse Cold Response i Nord-Norge, frigir ressurser og personell. «Dersom sivile myndigheter ber om det, er Forsvaret forberedt på å bidra».

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

– En propp til Solberg: Mange har også meldt at de ble testet for mange dager siden og ennå ikke fått svar, det gjelder blant annet samfunnskritisk personell?

– Vi tester mange nå, og vi har økt testkapasiteten de siste dagene. Men det vil ta tid før vi får tatt alle testene og fått resultatene. I mellomtiden må du følge reglene for karantene, sier statsministeren.

– Hva sier prognosene om hvor mange dødsmeldinger vi må forberede oss på?

– Vi har ikke prognoser på dødsfall. Vi har prognoser på hvor mange som kan komme inn på intensivbehandling, og det kan være opp til 5500–7500 personer. De fleste får det ikke slike dramatiske konsekvenser for.

– Har helsevesenet nok kapasitet til å håndtere det antallet som du nevner nå?

– De planlegger for det, men en av grunnene til å planlegge for det og fortsatt prøve å bekjempe dette viruset, det dreier seg om å sørge for at ikke alle disse menneskene skal være på sykehuset samtidig. Vi håper at toppen skal flate ut. Slik kan vi sørge for at alle andre som også trenger medisinsk hjelp, også kan få god medisinsk hjelp i denne perioden.

REN BESKJED: Statsminister Erna Solberg (H) ber deg holde avstand til andre, når du må ut i det offentlige rom. Her med helseminister Bent Høie (H) på Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Hva sier du til et norsk folk som sitter der hjemme, usikre og skremte på samme tid?

– Dette skal vi klare å få til hvis alle bidrar på sin måte gjennom de rådene som er gitt. Alt fra de naturlige hygienetiltakene, men også det å holde litt avstand til andre mennesker. Vi skal ikke ta på hverandre, men vi skal ta vare på hverandre.

– Dere har lagt frem de mest omfattende tiltakene som begrenser det norske folk hverdagsliv siden krigen. Tror du det kan begrense antallet døde som følge av Corona-viruset?

– Ja, og jeg håper at dette kan bidra til at vi kan slå tilbake viruset. Det er håpet vårt. Og hvis vi ikke klarer å slå det helt tilbake, men flater ut periodene med store topper, så kan vi hjelpe flest mulig.

Ber elevene ta med skolearbeidet hjem

Hun sier hun håper at den akutte kriseperioden hvor svært mye av samfunnet stenges ned, kan bli kort.

– Nå er det 14 dager først hvor vi har stengt skoler, og lagt reiserestriksjoner på barer og restauranter. Forhåpentligvis skal vi ikke ha slike drastiske tiltak så veldig lenge. Jo lenger det blir, jo større økonomiske konsekvenser får det.

– De fleste må jobbe hjemmefra og alle fritidsaktiviteter innstilles: Det blir et liv i leiligheten eller huset?

– Ja, eller kom deg ut på tur. Du skal bare sørge for å ha avstand til andre. Du kan både lufte hunden, og du kan ta deg en løpetur. Vi må være mer opptatt av hverandre, og ikke være i så store flokker, men ellers forsøke å gjøre mest mulig slik vi ellers ville gjort.

Hun ber landets elever fortsette å lese lekser.

– De som ikke har skoler å reise til, må være klar over at de fremdeles har en skolehverdag de må fylle med innhold, men gjøre det hjemmefra.

– Hjelp naboen

Statsministeren ber deg avstandshjelpe de som er syke og i karantene.

– Som nabo kan du kanskje bidra med å handle i butikken, sette maten utenfor døren og du kan gjøre andre hverdagslige ting for andre. Jeg tenker at vi skal vise godt naboskap, være hyggelige med hverandre, men ikke tett på hverandre.

– Dere kom med helsetiltakene torsdag, fredag kommer de økonomiske. Blir de like kraftfulle?

– De økonomiske kommer i flere trinn og faser. I sum kan de bli like kraftfulle, men de blir ikke like kraftfulle de første som kommer. De er rettet mot permitteringer, belastninger for bedrifter og luftfart, reiseliv. Mitt signal er at vi skal komme raskt med flere tiltak, og at vi skal jobbe med bransjer og arbeidslivet.

– Med den dramatiske endringen som har skjedd det siste døgnet for luftfarten, også knyttet til USA sine beslutninger, berøres veldig mange av langdistanserutene for Norge. Vi må se på flere tiltak etter hvert, og vi er ikke i havn med alle disse tiltakene. Vi er nødt til å finne et europeisk rammeverk rundt dette, sier hun.

– Hva kan dere gjøre for Norwegian og andre selskaper på stupet?

– Vi har innskrenket muligheten til å fly dramatisk i dag, men vårt håp er at vi skal klare å holde i gang en god, norsk luftfart. Men jeg kan ikke utskrive garantier for alle norske flyselskaper.

Påskeferien

– Hva med alle de som har bestilt påskeferie til Syden, ja det kan vare helt til sommerferien?

– Det er vanskelig å si noe om sommerferien nå, men de fleste av dem som har bestilt påskeferie nå må nok innstille seg på at den kan bli vanskelig å gjennomføre hvis du skal reise ut av Norge. Selv om disse tiltakene bare varer til 27. mars så er det godt mulig at karantenebestemmelsene for å komme tilbake gjelder, og da blir du sittende fast i en ganske lang karantene etterpå. Grunnen til at vi gjør dette nå er at det er åpenbart at spredningen i mange land i Europa er mye bredere.

– Hvem skal ta regningen når familien må avbestille hotell og fly på grunn av corona-reglene dere har innført i dag?

– Det er ulike regler knyttet til dette med pakkereiser, og jeg kan ikke alle detaljene i dette. Det er et garantiregelverk knyttet til dette.

– Er det ok å booke om til et norsk hotell, eller er det også noe man må avstå?

– Vi skal ha denne avstanden mellom oss. Det man må tenke på er å skulle praktisere denne avstanden. I dag kan vi ikke garantere noe rundt påsken.

– Hva sier du til dem som er avhengig av å ta tog, trikk, bane eller buss – det er ikke gøy å stå opptil noen som nyser deg i nakken?

– Det er viktig at de som kan det, jobber hjemme. Og at arbeidsgiver planlegger for litt ulik arbeidstid, sånn at du ikke nødvendigvis trenger å komme til klokken 8.30. Når jeg så på dagens trafikk i Oslo, så ser det ut som mange har fulgt opp dette og at det er blitt færre folk.

Regjeringen sier at vi ikke skal håndhilse lenger. På pressemøtet i torsdag rakk statsministeren ut hånden for å hilse på Camilla Stoltenberg.

– Jeg ble stoppet av Bent Høie, og det er veldig bra. Det var et instinkt; jeg er et høflig menneske, så da pleier jeg å hilse. Det tror jeg vi alle kommer til å slåss med, disse naturlig innsiktene. Vi får alle jobbe med det.

Publisert: 13.03.20 kl. 04:53

