TALEKLAR: Kulturminister Abid Raja er klar for å stille som 8.-marstaler et sted i Norge, etter at hans planlagte tale gikk i corona-vasken. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Abid Rajas 8. mars-tale stanset av coronavirus

Kvinnedag-arrangementet i FN i New York blir avlyst i frykt for corona-smitte. Nå er Abid Raja «ledig på markedet».

Nå nettopp

– Utrolig kjipt. Jeg hadde gledet meg sånn til å tale i FN 8. mars, sier han til VG.

Den nye kulturministeren blir i stedet i Norge.

– Vi har akkurat fått beskjed om at arrangementet ikke blir noe av, på grunn av coronaviruset. Det er trist, men vi hadde risikert å havne i karantene hvis vi hadde reist, så det er kanskje like greit, sier Raja.

Han sier en drøm kunne gått i oppfyllelse.

– At jeg skulle få muligheten til å holde tale i FN-bygningen på kvinnedagen, er litt uvirkelig – ja, det er en drøm for en gutt som er vokst opp i enkle kår i en innvandrerfamilie på østkanten i Oslo. Jeg som ikke hadde tenkt en tanke om likestilling i oppveksten, skulle stå der på talerstolen i FN og fortelle hvor viktig kampen for likestilling er – og hva vi gjør i Norge og hva vi må gjøre for å få et en mer likestilt verden.

– Snakk om en mulighet for å krysse av i bucketlisten. Den sjansen er det ikke mange som får, sier kulturministeren, som mot alle odds ble statsråd, etter både ha vært omstridt i eget parti og i regjeringspartiene.

Men partileder Trine Skei Grande valgte å ta både han og partikollega Sveinung Rotevatn inn i regjering.

Det har trolig dempet presset om at hun bør byttes ut på landsmøtet i vår. Den første avklaringen kommer fredag, da valgkomiteen i Venstre skal legge frem sin innstilling.

Både Raja og Rotevatn er ønsket inn i ledelsen, men utfallet er foreløpig usikkert. Førstnevnte sier han stortrives som statsråd og vil ikke si noe om han vil jakte verv i ledelsen.

Han har tidligere gjort det klart at han ikke akter å utfordre partileder Grande, så lenge hun vil fortsette og har partiets støtte.

– Men nå som du ikke skal til New York søndag, er du ledig som 8. mars-taler?

– Tja, sier han og tenker seg litt om:

– Hvorfor ikke. Nå som dette utgår, så har jeg faktisk fri på søndag. Da må jeg være åpen for alle gode forslag for hvor jeg kan holde en frihetstale om likestilling og samtidig få gå i tog.

– Har du gått i 8. mars-tog før?

– Ja, selvsagt – jeg har gått i tog flere ganger.

PS! Raja sier at de som ønsker å kontakte ham tale, kan ta kontakt via postmottak@kud.dep.no

Publisert: 04.03.20 kl. 09:38

